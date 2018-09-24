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Yeşilova'nın transfer çılgınlığı sürüyor

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Yeşilova'nın transfer çılgınlığı sürüyor
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Merit Alsancak Yeşilova, transferde coşmaya devam ederken, Türkiye Milli Takımı'nın eski futbolcusu Engin Baytar'dan sonra bu kez de Antalyaspor'dan  Jean Makun'u ülkeye getirdi. Brezilyalı futbolcunun bugün antrenmana çıkması bekleniyor.

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