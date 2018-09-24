Yeşilova'nın transfer çılgınlığı sürüyor

Merit Alsancak Yeşilova, transferde coşmaya devam ederken, Türkiye Milli Takımı'nın eski futbolcusu Engin Baytar'dan sonra bu kez de Antalyaspor'dan Jean Makun'u ülkeye getirdi. Brezilyalı futbolcunun bugün antrenmana çıkması bekleniyor.
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