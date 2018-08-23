banner107
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
64 0
Girne'de takas gerçekleşti
Girne'de takas gerçekleşti
381 0
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
225 0
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
36 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
48 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
51 0
Meril geceleri çok hareketli
Meril geceleri çok hareketli
32 0
Girne’ye modern rezidans
Girne’ye modern rezidans
43 0
banner82
banner147

Yeşilova'nın Kartepe kampı başladı

banner27

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Merit Alsancak Yeşilova Kartepe’de kampa girdi

Yeşilova'nın Kartepe kampı başladı
banner137

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/KARTEPE

K-Pet Süper lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova sezon öncesi hazırlık dönemi kapsamında dün Kartepe’de kampa girdi. Dün saat 10:50’de adadan ayrılan kafile saat 16.15’de The Green Park Hotel’de kampa girdi. İşinden dolayı Aksel, sakatlığı bulunan Bayram, vatani görevini yapan Gökhan ile Lua-Lua kampa katılmazken, diğer oyuncu grubu Kartepe kampına katıldı. Ayağının tozu ile dün saat 18:00 de ilk idmanını yapan Merit Alsancak Yeşilova takımı, bugün kampı yapacağı çift idmanla sürdürecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.