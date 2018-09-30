Yeşilova, Makoun’la kendine geldi

Evinde kolay kolay mağlup olmayan Cihangir konuk ettiği Merit A. Yeşilova karşısında maçın başında bulduğu golle öne geçmesine karşın, Yeşilova’nın yeni transferi Makoun’un etkili futbolu ve attığı iki golle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Hakan Gök.

Cihangir: Türkkan, Salih, Ertan, Erol, Çağlar (Dk.46 Mikail), Musa, Uche, Doğan(Dk. 85 Ergül) Nmeka, Victor (Dk. 53Nurettin)

Merit A. Yeşilova: Hasan Piro, Memduh, Mehdi, Binya, Vakkas, Mustafa Salık, Yasin (Dk. 76 İlyas), Makoun, Mustafa Yaşinses (Dk 71 Engin Baytar), Burak (Dk. 85 Hamis), Billy Mehmet.

Goller: Dk. 7 Musa(Cihangir), Dk. 14 ve 68 Makoun, Dk. 41 Mehdi, Dk. 51 Mustafa Yaşinses (Merit A. Yeşilova)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet Süper Lig’in 2. haftasında Cihangir konuk ettiği Merit A. Yeşilova karşısında maçın başında öne geçmesine karşın rakibinin iyi futbolu karşısında tutunamayarak sahadan 4-1 mağlup ayrılarak evindeki ilk maçından puansız ayrıldı. Yeşilova ise ilk haftadaki farklı mağlubiyeti aldığı galibiyetle unuttururken, yeni transferi Makoun’un iyi futbolu hem taraftarı hem teknik heyeti sevindirdi.

Maç sağanak yağış altında başlarken, ilk devre boyunca yağmurla birlikte oynandı.

Maça ev sahibi adeta golle başladı. Dk. 7 Cihangir atağında Emeka’nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Musa güzel vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dk. 17 Merit A. Yeşilova’nın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Salık’ın ceza alanına ortasında boş pozisyonda topla buluşan Makoun güzel bir plase vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi. 1-1

Dk. 23 Orta alanda topla buluşan Yeşilova futbolcusu Burak, topla birlikte Cihangir ceza sahası önüne kadar ilerleyerek sert bir şut attı. Ancak top üstten az farkla auta gitti.

Dk. 31 Cihangir atağında Doğan’ın düşürülmesiyle Yeşilova ceza sahasının önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Fırat’ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dk. 35 Merit A. Yeşilova’nın sağ kanattan gelişen atağında Yasin’in son çizgiye inerek geriye kestiği topla buluşan Makoun’un düzelterek vuruşunda kaleci Türkkan topu tokatlayarak gole izin vermedi.

Dk. 41 Yeşilova’nın kullandığı kornerde defanstan dönen topla buluşan Mustafa Yaşinses’in güzel ortasında boş pozisyonda Mehdi’nin kafa vuruşunda top ağlara gidince ilk devrenin sonucu belli oldu. 1-2.

İkinci devreye beraberlik için atak başlayan ev sahibi Cihangir oldu.

Dk. 47 Organize gelişen Cihangir atağında Victor’un pasıyla Yeşilova ceza sahası önünde topla buluşan Emeka, dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direğin dibinden auta gitti.

Dk. 51 Yeşilova atağında Billy Mehmet’in düşürülmesi sonrasında ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Mustafa Yaşinses’in vuruşunda kaleci Türkkan’ın kapattığı köşeden direğe çarpan top ağlara gidince skor 1-3 oldu.

Dk. 66 Bu kez organize gelişen Merit. A. Yeşilova atağında Yasin’in Cihangir ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Billy Mehmet topu boş pozisyondaki Burak’a bıraktı. Ancak Burak’ın vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

Dk. 68 Hızlı gelişen Yeşilova atağında Burak’ın pasıyla son çizgiye inen Yasin topu ceza yayı üzerinde bulunan Makoun’la buluşturdu. Makoun topu düzelterek düzgün bir vuruşla köşeden ağlara göndererek skoru 1-4 yaptı.

Dk. 86 Cihangir atağında sağ kanattan son çizgiye inen Erol’un ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boşta kalan Nmeka’nın kafa vuruşunda kaleci Hasan Piro topu çizgiden çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Cihangir 1 – Merit A. Yeşilova 4 skoruyla tamamlandı.