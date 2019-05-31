 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
UKÜ devam dedi
UKÜ devam dedi
1 0
31 0
 
9 0
Sakallı’dan gurur verici temsiliyet
Sakallı’dan gurur verici temsiliyet
89 0
Kulüpler memnun mesut
Kulüpler memnun mesut
264 0
26 0
43 0
banner82

Yeşilova lige katılamayacak

banner27

banner262
Yeşilova lige katılamayacak
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, KKTCELL Kadınlar Ligi maçlarına çıkmayan Alsancak Yeşilova Kadın takımına ağır para cezası ve lige katılmama cezası verdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu karar şöyle:

“KTFF tarafından tayin ve ilan edilmiş olan, Merit Alsancak Yeşilova– Mağusa Spor Akademisi KKTCELL Kadınlar Ligi 3. Hafta maçına, Geçitkale – Merit Alsancak Yeşilova KKTCELL Kadınlar Ligi 4. Hafta maçına ve yine Merit Alsancak Yeşilova– Akdeniz KKTCELL Kadınlar ligi maçına çıkmayan Merit Alsancak Yeşilova’ya, hükmen mağlubiyet kararı ile birlikte eksi (-3) puan cezası, tayin edilen hakem masraflarının kulüp tarafından ödenmesi, her ihlal için KTFF’ye 5 asgari ücret para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Yeşilova Kadın takımının, ayni sezonda 3 kez maça çıkmadığı için ligden çıkartılarak, 1 yıl maçlara alınmaması ve kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmaları kararlaştırıldı.“ 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.