Yeşilova lige katılamayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, KKTCELL Kadınlar Ligi maçlarına çıkmayan Alsancak Yeşilova Kadın takımına ağır para cezası ve lige katılmama cezası verdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu karar şöyle:

“KTFF tarafından tayin ve ilan edilmiş olan, Merit Alsancak Yeşilova– Mağusa Spor Akademisi KKTCELL Kadınlar Ligi 3. Hafta maçına, Geçitkale – Merit Alsancak Yeşilova KKTCELL Kadınlar Ligi 4. Hafta maçına ve yine Merit Alsancak Yeşilova– Akdeniz KKTCELL Kadınlar ligi maçına çıkmayan Merit Alsancak Yeşilova’ya, hükmen mağlubiyet kararı ile birlikte eksi (-3) puan cezası, tayin edilen hakem masraflarının kulüp tarafından ödenmesi, her ihlal için KTFF’ye 5 asgari ücret para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Yeşilova Kadın takımının, ayni sezonda 3 kez maça çıkmadığı için ligden çıkartılarak, 1 yıl maçlara alınmaması ve kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmaları kararlaştırıldı.“