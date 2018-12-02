Yeşilova, Lefkoşa'dan da şen döndü

K-Pet Süper Lig’de üst basamakları hedefleyen Merit Alsancak Yeşilova ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlik Gücü arasındaki maçı, Yeşilova ilk yarıda Jean Makoun ve Yasin Doğan'nın ayağından bulduğu gollerle kazandı. Makoun’un kırmızı kart görmesinden faydalanamayan Gençlik Gücü‘nün galibiyet hasreti 8 maça çıktı

YER:Lefkoşa Şht.Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:Ali Özer,Fatih Bardakçıoğlu,Sabriye Atikoğlu,İsfendiyar Açıksöz.

GençlikGücü:Mustafa,Aşkın,Tayfun,Emrah(Burak),İltaç, Prınce, Ocran, Ali, Arif (Abdullah) Özcan (Mahmut),Özgür

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan, Augustin, Mejdi, Vakkas, Ulaş, Jean, Burak, Yasin (Kemal) Mustafa Salk, Billy Osman, MustafaYaşınses(İlyas)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Lig’in 11. haftasında karşılaşan Merit Alsancak Yeşilova ile Gençlik Gücü müsabakasını, deplasman takımı ilk yarıdaki etkili oyunu neticesinde 2-0 kazandı. İkinci yarıya üç değişiklik yaparak başlayan Gençlik Gücü, Yeşilova futbolcusu Jean Makoun'nun maçın 55. dakikasında kırmızı kart görmesiden sonraki kalan 35 dakikalık bölümünde oyun hakimiyetini eline almasına rağmen, gol atmayı beceremeyince maç 0-2 sona erdi.

5.dakikada G.Gücü'nden Özgür'ün kullandığı serbest vuruş az farkla üstten dışarı gitti.

10. dakikada gelişen A.Yeşilova atağında, topla ceza alanı içerisinde buluşan Jean Makoun'nun çekmiş olduğu şut defansa çarpıp ağlara gitti ve takımını 0-1 öne geçirdi.

15.dakikada gelişen G.Gücü atağında, ceza alanı içerisinden Ocran Conney'in çekmiş olduğu şutu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

21.dakikada A.Yeşilova futbolcusu Yasin'nin 25 metreden çekmiş olduğu sert şut üst köşeden ağlarla buluşunca takımını 0-2 öne geçirdi.

35.dakikada Augustin, rakibine yapmış olduğu hareketten dolayı,sarı kart ile cezalandırıldı.

37.dakikada, bu kez Ocran Conney, rakibine yapmış olduğu hareketten dolayı sarı kart gördü.

İlk yarıda başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova'nın 0-2 üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarıya ev sahibi Gençlik Gücü üç değişiklik yaparak girdi.

52.dakikada G.Gücü'nden Tayfun rakine faul yapması neticesinde hakemden sarı kart gördü.

54.dakikada G.Gücü kalecisi Mustafa ve A.Yeşilova futbolcusu Bıll Osman birbirlerine sataşmaları neticesinde, her ikiside maçın orta hakemi tarafında sarı kart ile cezalandırıldılar.

55. dakikada A.Yeşilova futbolcusu Jean Makoun, rakibine arkadan yapmış olduğu sert hareket neticesinde, hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı ve oyundan ihraç edildi.

68.dakikada gelişen gelişen G.Gücü atağında topla ceza alanı içerisinde buluşan Özgür, müsait pozisyonda olmasına rağmen yararlanamadı.

78.dakikada G.Gücü'nden Mahmut'un çekmiş olduğu şut, direkten oyun alanına geri döndü.

84.dakikada Ocran Conney kaleci ile karşı,karşıya geldiği poziyonda Hasan Piro'yu geçemedi.

90.dakikada Özgür'ün çekmiş olduğu şutu, günün başarılı ismi kaleci Hasan Piro kornere attı.

Maçta başka gol olmayınca, deplasman takımı Merit Alsancak Yeşiova'nın 0-2 üstünlüğünde sona erdi.