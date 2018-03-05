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Yeşilova kural hatası itirazında bulunacak

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Yeşilova kural hatası itirazında bulunacak
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Alsancak Yeşilova kulüp başganı Redif Nurel, tartışmalara neden olan Yenicami'nin 3. Golü öncesindeki pozisyonun görüntülerini Türkiye FF MHK'ya yollatıp inceleterek görüş aldıklarıni ve pozisyonda kural hatası olduğu açıklamasının kendilerine yapıldığını söyledi. Nurel, maçta kural hatası yapıldığı gerekçesi ile KTFF'ye başvuracaklarını sözlerine ekledi.

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