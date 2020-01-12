Yeşilova kazanırken zorlandı

Futbol liglerimizde devre arası yaşanırken, takımlarımız hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile devam ediyor.

K-PET Süper Ligin güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova hedefini K-PET Süper Lig olarak belirleyen K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi de hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Orhan Dural Stadında oynanan karşılaşmayı Merit Alsancak Yeşilova 2-1 kazandı.

Merit Alsancak Yeşilova’nın gollerini, Burak atarken, Girne Halk Evi’nin golünü Esin Sonay attı.