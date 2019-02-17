Yeşilova, Kaymaklı’ya acımadı

Teknik direktör değişikliği yaparak ivme kazanmak isteyen iki takımın mücadelesinde, amacına ulaşan takım Merit A.Yeşilova oldu. Yeşilova, Toygar Davulcu yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligde zor günler geçiren K.Kaymaklı’da ise Memmet Merteroğlu, Emre Perçinci ile birlikte ilk kez kulübede yer aldı

Stad:Şht Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:Serhan Şimşek,Engin Akkagün,Olgun Canik,İsfendiyar Açıksöz.

Küçük Kaymaklı:Raif,Mehmet(Erdoğan),Berkem,Sena,Rifat(Sercan),Hüseyin,

M.Ngathıe,Taner,Muhammed,D.Asare(Ramadan),J.Bello.

Merit A.Yeşilova:İrfan,Mustafa,Vakkas,Bayram(Engin),Agustin,Memduh,Yasin

Esin(Bıll Osman),Hamis,J.Makoun,Burak(Ulaş).

Maçın her iki devresine de daha derli toplu başlayan ve ilk golü bulan evsahibi K. Kaymaklı, defansının kolay poziyon vermesi, ayrıca oyun disiplinini koruyamaması nedeniyle, sahadan yenik ayrıldı. Merit Alsancak Yeşilova ise takım olarak iyi oynadığı, özellikle Vakkas’ın yıldızlaştığı, Ulaş’ın jeneriklik bir gol attığı maçı kazanarak, 29 puana yükseldi.

16.dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında, top ile ceza sahası dışında buluşan genç Muhammed'in çekmiş olduğu şut, alt köşeden ağlara gidince ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

25.dakikada yine ev sahibi takımın atağında, M Ngathie'nin ceza alanı içerisinden çekmiş olduğu şutu kaleci İrfan önledi.

30.dakida sağdan gelişen M.A.Yeşilova atağında, Memduh'un yapmış olduğu ortaya, Esin'nin vurmuş kafa kalecide kaldı.

44.dakikada gelişen M.A.Yeşilova atağında, top ile soldan ceza alanı içerisine giren günün başarılı ismi Vakkas, topu düzelttikten sonra kaleye şutladı, kaleci Raif uçarak çeldi,ancak dönen topu yere düşmeden kafasıyla tamamlayan Burak maçı 1-1 e getirdi.

45.dakikada,deplasman takımının kullanmış olduğu korner atışında, K.Kaymaklı defansı topu uzaklaştıramayınca, topu önünde bulan J.Makoun, çekmiş olduğu şutla takımını öne geçirdi.1-2

İlk devre bu sonuçla sona erdi.

50.dakikada soldan D.Asare ile gelişen K.Kaymaklı atağında, bu futbolcunun yerden ceza sahası dışarısına kestiği topa,mükemmel bir vuruş yapan M.Ngathıe topu doksandan ağlarla gönderince, maç 2-2 oldu.

55.dakikada gelişen M.A.Yeşilova atağında, kaleye çekilen şutu kalci Raif önlemek isterken elinden kaçırdı, topu önünde bulan Esin'nin vuruşunda top ağlara gitti.2-3.

75.dakikada, soldan Billy Osman ile gelişen M.A.Yeşilova atağında, bu futbolcunun yapmış olduğu ortaya, çok düzgün bir vuruş yapan Ulaş, maçın skorunu belirledi 2-4.

Maçta başka gol olmayınca bu sonuçla sona erdi.