Yeşilova kampı tamamlıyor

İzmit-Kartepe kampına 23 Ağustos’ta başlayan Merit Alsancak Yeşilova, kampı bugün tamamlanıyor

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

K-PET Süper Lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’nın 23 Ağustos tarihinde başladığı yurtdışı kampı bugün tamamlanıyor.

Dünü çift idmanla geçiren Merit Alsancak Yeşilova, bugün sabah saat 07:00’de yapacağı idman sonrası İzmit-Kartepe’den ayrılacak. Dün sabah yapılan ilk idman, düz koşu sonrası yapılan taktik antrenmanı çift kale maçla son buldu. Akşam idmanı ise yapılan düz koşu ve teknik taktikle tamamlanmış oldu.

Akyulaf: Pazartesi top başı yapacağız

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf idman sonrası yaptığı açıklamada bugün yapacakları idmanla İzmit-Kartepe kampını tamamlayacaklarını belirtti. Oyuncularına 3 günlük izin vereceklerini belirten Akyulaf, 3 Eylül Pazartesi günü ise kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.