Yeşilova kampı tamamlıyor

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe
K-PET Süper Lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’nın 23 Ağustos tarihinde başladığı yurtdışı kampı bugün tamamlanıyor.
Dünü çift idmanla geçiren Merit Alsancak Yeşilova, bugün sabah saat 07:00’de yapacağı idman sonrası İzmit-Kartepe’den ayrılacak. Dün sabah yapılan ilk idman, düz koşu sonrası yapılan taktik antrenmanı çift kale maçla son buldu. Akşam idmanı ise yapılan düz koşu ve teknik taktikle tamamlanmış oldu.
Akyulaf: Pazartesi top başı yapacağız
Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf idman sonrası yaptığı açıklamada bugün yapacakları idmanla İzmit-Kartepe kampını tamamlayacaklarını belirtti. Oyuncularına 3 günlük izin vereceklerini belirten Akyulaf, 3 Eylül Pazartesi günü ise kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.