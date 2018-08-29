banner107
Yiğitcanlı Türkiye, Avrupa’yı temsil edecek
Yiğitcanlı Türkiye, Avrupa’yı temsil edecek
18 0
Şefler artık zamlı
Şefler artık zamlı
120 0
Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi
Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi
164 0
Evleri müze olan 10 ölümsüz edebiyatçı
Evleri müze olan 10 ölümsüz edebiyatçı
16 0
Dövizde yükselişe devam
Dövizde yükselişe devam
54 0
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
75 0
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
205 0
Şevval Sam’la bayram coşkusu
Şevval Sam’la bayram coşkusu
93 0
banner82
banner147

Yeşilova kampı tamamlıyor

banner27

İzmit-Kartepe kampına 23 Ağustos’ta başlayan Merit Alsancak Yeşilova, kampı bugün tamamlanıyor

Yeşilova kampı tamamlıyor
banner137

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

K-PET Süper Lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’nın 23 Ağustos tarihinde başladığı yurtdışı kampı bugün tamamlanıyor.

Dünü çift idmanla geçiren Merit Alsancak Yeşilova, bugün sabah saat 07:00’de yapacağı idman sonrası İzmit-Kartepe’den ayrılacak. Dün sabah yapılan ilk idman, düz koşu sonrası yapılan taktik antrenmanı çift kale maçla son buldu. Akşam idmanı ise yapılan düz koşu ve teknik taktikle tamamlanmış oldu.

Akyulaf: Pazartesi top başı yapacağız

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf idman sonrası yaptığı açıklamada bugün yapacakları idmanla İzmit-Kartepe kampını tamamlayacaklarını belirtti. Oyuncularına 3 günlük izin vereceklerini belirten Akyulaf, 3 Eylül Pazartesi günü ise kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.