Yeşilova kampa giriyor

Merit Alsancak Yeşilova, kalan 8 maçın hazırlıkları çerçevesinde bugün Alsancak’ta 5 günlük kampa giriyor

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Ligin güçlü ekiplerinden MeritAlsancak Yeşilova, kalan 8 maçın hazırlıkları çerçevesinde bugün kampa giriyor.

Merit Park Otelde gerçekleştirilecek 5 günlük kamp için Merit Alsancak Yeşilova takımı bugün kampa girecek. Çarşamba gününe kadar sürecek olan kamp öncesinde açıklamalarda bulunan Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Şenol Canbulat, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanmak için kamp yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

Kampta günde çift idman yapacaklarına da vurgu yapan Şenol Canbulat, kendi aralarında çift kale maç yaptıkları için hazırlık maçı planlamadıklarını, sadece olursa Girne Halk Evi ile bir maç oynamayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.