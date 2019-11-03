Yeşilova kaçtı, Baf yakaladı

Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu karşısında 2 farklı öne geçtiği maçta rakibinin gollerine engel olamazken, beraberliğe razı oldu. Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerini Vakkas ve Mbah, Baf Ülkü Yurdu'nun gollerini ise Kossi kaydetti

Yer: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Ali Akçınar, Abdullah Genç

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Ahmet, İbrahim(Fikri), Isaac, Hasan, Mustafa Kemal, Kossi, Yankı(Azat), Erkan (Mustafa), Atanda, Adeola

Merit Alsancak Yeşilova: İrfan, Emin, Mejdi, Mustafa, Memduh, Burak(İlyas), Mbah, Esosa(Yasin), Iria, Vakkas, Billy(Hamis)

Goller: Dk.14 Vakkas Dk. 17 Mbah (M.A. Yeşilova), Dk29 ve 79 Kossi (Baf Ülkü Yurdu)

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Ligde dün Üner Berkalp Stadında oynanan Baf Ülkü Yurdu -Merit Alsancak Yeşilova maçı öncesinde trafik kazasında Devrim ve Seda Yılmaz çiftini anısına saygı duruşu yapıldı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta Baf Ülkü Yurdu, Merit Alsancak Yeşilova karşısında 2 farklı yenilgiden beraberliği kurtardı. Maç sonunda Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Şenol Cambulat, maçın hakemi Osman Özpaşa'ya büyük tepki gösterdi.

Merit Alsancak Yeşilova maça çok hızlı başlarken, 3 dakikada 2 gol buldu. 14. dakikada Vakkas ile 1-0 öne geçen konuk ekip, 17. dakikada Mbah ile skoru 0-2 yaptı.

Dk. 29 Merit Alsancak Yeşilovalılar'ın büyük itirazlarına neden olan penaltı vuruşu sonrasında Kossi takımını umutlandıran golü kaydetti. 1-2

İkinci devrede de her 2 takımın da arzulu futbolu devam ederken, gol Baf Ülkü Yurdu'ndan geldi.

79. dakikada Azat'ın yoktan yarattığı pozisyonda ortasına Kossi kafayı vurarak, skoru belirleyen golü kaydetti. 2-2

İlk beraberliğini alan Baf Ülkü Yurdu puanını 13'e yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova, 8 puana yükseldi.