Yeşilova kaçtı, Baf yakaladı

Yer: Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Ali Akçınar, Abdullah Genç
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Ahmet, İbrahim(Fikri), Isaac, Hasan, Mustafa Kemal, Kossi, Yankı(Azat), Erkan (Mustafa), Atanda, Adeola
Merit Alsancak Yeşilova: İrfan, Emin, Mejdi, Mustafa, Memduh, Burak(İlyas), Mbah, Esosa(Yasin), Iria, Vakkas, Billy(Hamis)
Goller: Dk.14 Vakkas Dk. 17 Mbah (M.A. Yeşilova), Dk29 ve 79 Kossi (Baf Ülkü Yurdu)
K-PET Süper Ligde dün Üner Berkalp Stadında oynanan Baf Ülkü Yurdu -Merit Alsancak Yeşilova maçı öncesinde trafik kazasında Devrim ve Seda Yılmaz çiftini anısına saygı duruşu yapıldı.
Gol düellosu şeklinde geçen maçta Baf Ülkü Yurdu, Merit Alsancak Yeşilova karşısında 2 farklı yenilgiden beraberliği kurtardı. Maç sonunda Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Şenol Cambulat, maçın hakemi Osman Özpaşa'ya büyük tepki gösterdi.
Merit Alsancak Yeşilova maça çok hızlı başlarken, 3 dakikada 2 gol buldu. 14. dakikada Vakkas ile 1-0 öne geçen konuk ekip, 17. dakikada Mbah ile skoru 0-2 yaptı.
Dk. 29 Merit Alsancak Yeşilovalılar'ın büyük itirazlarına neden olan penaltı vuruşu sonrasında Kossi takımını umutlandıran golü kaydetti. 1-2
İkinci devrede de her 2 takımın da arzulu futbolu devam ederken, gol Baf Ülkü Yurdu'ndan geldi.
79. dakikada Azat'ın yoktan yarattığı pozisyonda ortasına Kossi kafayı vurarak, skoru belirleyen golü kaydetti. 2-2
İlk beraberliğini alan Baf Ülkü Yurdu puanını 13'e yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova, 8 puana yükseldi.