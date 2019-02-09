Yeşilova ikinci yarıda uyandı

Merit A. Yeşilova konuk ettiği Cihangir karşısında ilk devreyi 2-1 yenik kapatmasına karşın ikinci devrenin başında bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı

Stad: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler:Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Ercan

Merit A.Yeşilova: İrfan, Hamis, Ergin(Dk.30 İlyas), Mustafa Salk, Mejdi, Esin(Dk. 70 Billy Osman), Burak (Dk.75Memduh), Maokun, Yasin, Mustafa, Binya

Cihangir: Tuğcan, Fırat, Ertan, Musa, Uche, Nurettin, Salih, Erol, Henri, Yannick, Çağlar (Dk. 47 Doğan)

Goller: Dk. 9 ve 46 Vakkas, Dk. 64 ve 90 Yasin(M.A. Yeşilova), Dk 14 Ertan ve Dk. 35 Musa (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 17. haftasında Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oldukça kötü bir zeminde oynanan Merit A. Yeşilova – Cihangir karşılaşmayı ev sahibi 4-2 kazandı.

Merit. A. Yeşilova’nın yeni teknik direktörü Toygar Davulcu, eski yardımcısı Hasan Burgaç'ın çalıştırdığı eski takımı Cihangir karşısında takımı Yeşilova'yı galibiyete taşıyarak, ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi Yeşilova maça iyi başlayarak 9. dakikada Vakkas’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından erken toparlanan konuk Cihangir, 14. dakikada Ertan’ın kafa golüyle eşitliği yakaladı. 1-1

35. dakikada ise Cihangir Musa’nın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

Dk. 46 Merit A. Yeşilova atağında Yasin’in şutunda Çağlar’ın yüzüne çarpan top Vakkas’ın önünde kaldı onunda ser şutunda top Tuğcan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-2

Dk 64. Organize gelişen Yeşilova atağında son olarak topla buluşan Yasin topu ağlara göndererek Yeşilova’yı 3-2 öne geçirdi.

Dk. 90+2 Cihangir’in kazandığı serbest vuruşta Fırat’ın şahane vuruşunda top üst direkten oyuna döndü.

Dk. 90+3 Yeşilova atağında yine Yasin topu ağlarla buluşturunca maçın skoru belirlendi. Yeşilova 4 - Cihangir 2