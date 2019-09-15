Yeşilova ikinci devrede açıldı

Merit Alsancak Yeşilova, Binatlı karşısında ilk devrede 2 kez geriye düştüğü maçın ikinci devresinde müthiş bir performans sergileyerek maçı kazanmasını bildi. Billy ile Esosa galibiyette ön plana çıktılar

Saha: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Hakemler: Turgay Misk-Hakan Gök-Özal Çağlayan Yeşilova: İrfan, Mehduh, Mustafa Salk, Mejdi, Salih Say, Emin, E. Mbah(dk. 87 Hacı), Burak(dk. 78 Yasin),Êsosa Irogue(dk. 63 Hamis), Billy, Fidelis Irıa Binatlı: Yunus, Alattin, Ayhan, Berkem, Gısgard Diabone, Kehinda(dk. 46 Muammer), Mehmet Ali, Menteş, Moses, Mustafa, Serkan(dk. 85 Hasan) Goller: Dk. 18 ve 55 Billy, 33 Alattin KK, 49 Esosa, 51 Mbah (Yeşilova)- Dk. 11 ve 19 Moses, 87 Berkem (Penaltıdan) Binatlı Nezihi BEYAZ K-PET Süper Lige iddialı giren Merit Alsancak Yeşilova, Binatlı karşısında özellikle ikinci devredeki futboluyla maçı 5-3 kazandı. Dk. 11; Mehmet Ali’nin ortasına kale alanı içinde savunmanın arasından kafayı vuran Moses Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi. Dk. 16: Serkan Binatlı adına kaleye indi, kaleci İrfan sert şutu güçlükle tutabildi. Dk. 18: Burak’ın uzak ortasını sert bir vuruşla Binatlı kalesine gönderen Bill eşitliği yakaladı. 1-1 Dk. 19: Mehmet Ali korner atışı kullandı. Kale içindeki karambolde topu filelere gönderen Moses kendisinin ve takımının ikinci golünü Yeşilova ağlarına bıraktı. Dk. 33: Esosa kendi gayreti ile topu Binatlı ceza alanı içine taşıdı, kale alanı içinde Alattin topu çıkarmak isterken topu kendi kalesine attı. 2-2 Dk. 39: Mbah sol çizgiden kale içine ortaladı, Burak boş kale yerine topu dışarı attı. Dk. 41: Esosa’nın uzaktan sert vuruşu ağlara doğru giderken Menteş çizgiden çıkararak mutlak golü önledi. İkinci yarıya Yeşilova fırtına gibi girdi. Dk. 49: Sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Bill kafa ile aşırttı, Esosa yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek Yeşilova’yı 3-2 öne geçirdi. Dk. 51: Bill’in kaleye gönderdiği topu kaleci Yunus elinden kaçırdı, yetişen Mbah topu alarak boş kaleye yuvarladı. 4-2 Dk. 55: Bill sol kanattan Binatlı kalesine indi, rakiplerini geçti, sert vuruşu ağlara gitti 5-2 Dk: 68: Burak ceza alanı içinde düşürüldü, atışı kendisi kullandı. Topu dışarı gönderdi. Dk. 87: Emin ceza alanı içinde rakibini düşürdü. Atışı Berkem kullandı. 5-3