 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hentbolda sezon festivalle kapandı
Hentbolda sezon festivalle kapandı
11 0
Dünya Kupası İspanya'nın
Dünya Kupası İspanya'nın
5 0
 
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
6 0
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
13 0
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
7 0
Baf'tan beşi bir yerde
Baf'tan beşi bir yerde
56 0
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
14 0
banner82

Yeşilova ikinci devrede açıldı

banner27

Merit Alsancak Yeşilova, Binatlı karşısında ilk devrede 2 kez geriye düştüğü maçın ikinci devresinde müthiş bir performans sergileyerek maçı kazanmasını bildi. Billy ile Esosa galibiyette ön plana çıktılar

Yeşilova ikinci devrede açıldı
banner267

Saha: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Turgay Misk-Hakan Gök-Özal Çağlayan

Yeşilova: İrfan, Mehduh, Mustafa Salk, Mejdi, Salih Say, Emin, E. Mbah(dk. 87 Hacı), Burak(dk. 78 Yasin),Êsosa Irogue(dk. 63 Hamis), Billy, Fidelis Irıa

Binatlı: Yunus, Alattin, Ayhan, Berkem, Gısgard Diabone, Kehinda(dk. 46 Muammer), Mehmet Ali, Menteş, Moses, Mustafa, Serkan(dk. 85 Hasan)

Goller: Dk. 18 ve 55 Billy, 33 Alattin KK, 49 Esosa, 51 Mbah (Yeşilova)- Dk. 11 ve 19 Moses, 87 Berkem (Penaltıdan) Binatlı

Nezihi BEYAZ

K-PET Süper Lige iddialı giren Merit Alsancak Yeşilova, Binatlı karşısında özellikle ikinci devredeki futboluyla maçı 5-3 kazandı.

Dk. 11; Mehmet Ali’nin ortasına kale alanı içinde savunmanın arasından kafayı vuran Moses Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi.

Dk. 16: Serkan Binatlı adına kaleye indi, kaleci İrfan sert şutu güçlükle tutabildi.

Dk. 18: Burak’ın uzak ortasını sert bir vuruşla Binatlı kalesine gönderen Bill eşitliği yakaladı. 1-1

Dk. 19: Mehmet Ali korner atışı kullandı. Kale içindeki karambolde topu filelere gönderen Moses kendisinin ve takımının ikinci golünü Yeşilova ağlarına bıraktı.

Dk. 33: Esosa kendi gayreti ile topu Binatlı ceza alanı içine taşıdı, kale alanı içinde Alattin topu çıkarmak isterken topu kendi kalesine attı. 2-2

Dk. 39: Mbah sol çizgiden kale içine ortaladı, Burak boş kale yerine topu dışarı attı.

Dk. 41: Esosa’nın uzaktan sert vuruşu ağlara doğru giderken Menteş çizgiden çıkararak mutlak golü önledi.

İkinci yarıya Yeşilova fırtına gibi girdi.

Dk. 49: Sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Bill kafa ile aşırttı, Esosa yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek Yeşilova’yı 3-2 öne geçirdi.

Dk. 51: Bill’in kaleye gönderdiği topu kaleci Yunus elinden kaçırdı, yetişen Mbah topu alarak boş kaleye yuvarladı. 4-2

Dk. 55: Bill sol kanattan Binatlı kalesine indi, rakiplerini geçti, sert vuruşu ağlara gitti 5-2

Dk: 68: Burak ceza alanı içinde düşürüldü, atışı kendisi kullandı. Topu dışarı gönderdi.

Dk. 87: Emin ceza alanı içinde rakibini düşürdü. Atışı Berkem kullandı. 5-3      

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.