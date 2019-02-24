Yeşilova, Davulcu ile hat trick yaptı

Merit Alsancak Yeşilova, Esin Sonay’ın golüyle Lefke’yi mağlup ederken, Toygar Davulcu yönetimindeki çıktığı üçüncü maçını da kazandı. Hakem İsfendiyar Açıksöz, ilk kez yönettiği K-PET Süper Lig maçının genelinde iyi yönetim gösterdi

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı.

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz-Emre Çevikdal-Yusuf Bakar

Merit Alsancak Yeşilova: İrfan, Mustafa, Vakkas, Mejdi, Binya, Memduh, Yasin, Esin(Billy dk. 74), Hamis(İlyas dk. 54), Makoun, Burak(Ulaş dk. 69)

Lefke: Mehmet, Mehmet Volkan, Bidemi, Candy, Aykut, Yakup, Emeka, Yılmaz(Kaan dk. 89), Ali, Kasım, Semih(Yusuf dk. 70)

GOL: Dk.30 Esin Sonay(Merit Alsancak Yeşilova)

K-PET Süper Ligin 19. haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Lefke’yi, Esin’in tek golüyle geçti.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmada Merit Alsancak Yeşilova ile Lefke karşı karşıya gelirken, ev sahibi ekip 1-0’lık skorla da olsa maçı kazandı. Toygar Davulcu yönetiminde üst üste üçüncü maçını kazanan Yeşilova’ya 3 puanı getiren golü 30. dakikada Esin Sonay kaydederken, golde asist Hamis’ten geldi. Bu galibiyetin ardından Merit Alsancak Yeşilova ligde puanını 32 yaparken Lefke’yi geçip 6. sıraya yükseldi.

Evindeki başarısını, deplasmana taşıyamayan Lefke ise zorlu deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı. Lefke’de Bidemi’nin şutunun direkten dönmesi ise takımın şanssızlığı oldu.