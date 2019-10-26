Yeşilova da efsaneye acımadı

Saha: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Kerem Eran-Sertan Alkın-Yusuf Bakar
Yeşilova: İrfan-Vakkas-Mustafa Salk-Mejdi-Emin-Burak(Dk. 86 İlyas)-Memduh-Mbah-Esosa Iragua-Billy(dk. 60 Hamis)-Frides İria
Çetinkaya: Kani-Tunç(dk. 65 Toykan)-Serkan-Çağdaş-Cemal(Boniface), Amani, Mustafa Yaşınses-Allen- Batuhan - Hakan-Doğukan(Ali Kemal)
K-PET Süper Ligde konuk ettiği Çetinkaya’yı, Emmanuel Mbah’ın attığı iki golle yenen Yeşilova rakibini puansız gönderdi.
35 Ali Kemal)-Batuhan-Allen Asocba-Herve Arahi-Cemal(dk. 60 Mater Ronike)
Karşılaşmadan Notlar:
Dk. 6: hakan ceza alanın hemen dışında Memduh tarafından düşürüldü, faul atışını E. Irague yaptı, top savunmadan geri geldi.
Dk. 37: Mustafa Salk’ın sert vuruşu Alen Osacba’dan döndü.
Dk. 42: Mustafa pasını Irague’ye verdi, o Mbah’ı gördü, Mbah’ın sert vuruşunu kaleci Kani yumrukları ile uzaklaştırdı.
Dk. 45: Memduh’un sağ kanattan ortasına arka direkte yükselen Mbah, Serkan’a rağmen topu ağlara gönderdi. 1-0
Dk. 55: Orta alandan atılan topla buluşan Billy, kaleci Kani ile karşı karşıya vurdu, Kani başarılı şekilde bu topu karşıladı.
Dk. 57: Herve Abahi’nin pası ile buluşan Ali Kemal sert vurdu, kaleci İrfan bu topu çıkardı.
Dk. 63: Burak Vakkas’a verdi, Vakkas Mbah’ı gördü, Mbah, rakiplerinden kurtuldu, döndü, sert vuruşu köşeden ağlara gitti. 2-0
Dk. 78: Sonradan oyuna giren Boniface ceza alanı dışında düşürüldü. Atışı Mustafa Yaşınses kullandı. Topu kaleci İrfan köşeden kornere attı.
Dk. 83: Mustafa Yaşınses ceza alanı içinde düşürüldü, penaltı atışını kullanan Toykan topu kaleci İrfan’a teslim etti.
Dk. 85: Vakkas pasını Burak’a verdi, Burak Hamis’e aktardı, kale alanı içinde topa vuran Hamis’in şutunu kaleci Kani çıkardı.
Dk. 90+1: Mustafa’nın sert vuruşunu yine Kani çıkardı.
90+3: Mbah’ın uzaktan sert şutunu kaleci Kani yumrukla uzaklaştırdı. Karşılaşma 2-0 Yeşilova’nın üstünlüğünde sona erdi.Gençler maçını Çetinkaya 2-1 kazandı.