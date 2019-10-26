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Yeşilova da efsaneye acımadı

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Merit Alsancak Yeşilova, kendisi gibi galibiyete büyük ihtiyaç duyan Çetinkaya karşısında, Mbah’ın yıldızlaştığı maçta galip gelerek Şenol Cambulat yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Mehmet Kemancıoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Çetinkaya, Toykan’ın penaltı kaçırdığı maçı kaybederek, puansız sonunculukta kalmaya devam etti

Yeşilova da efsaneye acımadı
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Saha: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Kerem Eran-Sertan Alkın-Yusuf Bakar

Yeşilova: İrfan-Vakkas-Mustafa Salk-Mejdi-Emin-Burak(Dk. 86 İlyas)-Memduh-Mbah-Esosa Iragua-Billy(dk. 60 Hamis)-Frides İria

Çetinkaya: Kani-Tunç(dk. 65 Toykan)-Serkan-Çağdaş-Cemal(Boniface), Amani, Mustafa Yaşınses-Allen- Batuhan - Hakan-Doğukan(Ali Kemal)

K-PET Süper Ligde konuk ettiği Çetinkaya’yı, Emmanuel Mbah’ın attığı iki golle yenen Yeşilova rakibini puansız gönderdi.

35 Ali Kemal)-Batuhan-Allen Asocba-Herve Arahi-Cemal(dk. 60 Mater Ronike)

Karşılaşmadan Notlar:

Dk. 6: hakan ceza alanın hemen dışında Memduh tarafından düşürüldü, faul atışını E. Irague yaptı, top savunmadan geri geldi.

Dk. 37: Mustafa Salk’ın sert vuruşu Alen Osacba’dan döndü.

Dk. 42: Mustafa pasını Irague’ye verdi, o Mbah’ı gördü, Mbah’ın sert vuruşunu kaleci Kani yumrukları ile uzaklaştırdı.

Dk. 45: Memduh’un sağ kanattan ortasına arka direkte yükselen Mbah, Serkan’a rağmen topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 55: Orta alandan atılan topla buluşan Billy, kaleci Kani ile karşı karşıya vurdu, Kani başarılı şekilde bu topu karşıladı.

Dk. 57: Herve Abahi’nin pası ile buluşan Ali Kemal sert vurdu, kaleci İrfan bu topu çıkardı.

Dk. 63: Burak Vakkas’a verdi, Vakkas Mbah’ı gördü, Mbah, rakiplerinden kurtuldu, döndü, sert vuruşu köşeden ağlara gitti. 2-0

Dk. 78: Sonradan oyuna giren Boniface ceza alanı dışında düşürüldü. Atışı Mustafa Yaşınses kullandı. Topu kaleci İrfan köşeden kornere attı.

Dk. 83: Mustafa Yaşınses ceza alanı içinde düşürüldü, penaltı atışını kullanan Toykan topu kaleci İrfan’a teslim etti.

Dk. 85: Vakkas pasını Burak’a verdi, Burak Hamis’e aktardı, kale alanı içinde topa vuran Hamis’in şutunu kaleci Kani çıkardı.

Dk. 90+1: Mustafa’nın sert vuruşunu yine Kani çıkardı.

90+3: Mbah’ın uzaktan sert şutunu kaleci Kani yumrukla uzaklaştırdı. Karşılaşma 2-0 Yeşilova’nın üstünlüğünde sona erdi.Gençler maçını Çetinkaya 2-1 kazandı.   

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