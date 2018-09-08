Yeşilova çıldırdı

Merit Alsancak Yeşilova, Nijeryalı milli futbolcu Azebuike'nin transferinden sonra bir başla Dünya yıldızını kadrosuna katıyor. Kadrosunda Binya ve Billy Mehmet gibi profesyonelleri barındıran Yeşilova, Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Brezilyalı yıldız Christian Baroni ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Corinthians forması giyen 35 yaşındaki Dünya yıldızı, Yeşilova'nın teklifine evet dedi. Yeşilova, Baroni'yi, sağlık sorunu yaşayan Adeleke'nin yerine transfer edecek.