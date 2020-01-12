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Yeşilova, Cenk’e talip

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Yeşilova, Cenk’e talip

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligin güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, ligde ilk 3, Nicosia Group Kıbrıs Kupasında ise şampiyonluğu hedeflerken, kadrosunu da takviye etmeye çalışıyor.

Merit Alsancak Yeşilova, kaleci İrfan Özbay’ın ayrılma kararı almasından sonra doğan kaleci ihtiyacı gidermek için çalışma yaparken, Türk Ocağı’nın deneyimli kalecisi Cenk Yılmaz’a talip oldu.

Merit Alsancak Yeşilova alt yapısından yetiştikten sonra birçok takımda başarıyla forma giymiş olan Cenk Yılmaz’ın transferi için Türk Ocağı’nın istediği bonservis miktarı sorun yaratırken, görüşmeler şimdilik donduruldu.

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