banner107
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
15 0
28 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
28 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
165 0
30 0
134 0
Koopspor çok farklı
Koopspor çok farklı
430 0
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
115 0
banner82
banner147

Yeşilova alımını aldı

banner27

Merit Alsancak Yeşilova, Ozanköy’ü mağlup ederek ikinci devrede, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sonunculuğa demir atan Ozanköy üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

Yeşilova alımını aldı
banner137

YER: Mustafa Hidayet Çağlar Stadı.

HAKEMLER: Turgay Misk-Hakan Gök- Ozan Kel

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: H.Piro-Mustafa-Vakkas-Binya-Bayram-Adeleke-Ulaş(Mejdi dk.85)-Ahmet(Aksel dk. 68)-Hamis-İlyas(Cenker dk.46)-Lua Lua

OZANKÖY: Çağatay-H.Çakmak-Saydam-Zihni-Maımke-Muhammed-Israel Abia-Alpay-Fikret(bekir dk.72)-Lewis Abraham Mike

GOLLER: Dk. 71 Cenker, dk. 73 Hamis(MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA), Dk.79 Ertaç(OZANKÖY)

K-Pet Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Ozanköy karşı karşıya gelirken, mücadele 2-1 ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nda oynanan mücadelede Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Cenker, 73. dakikada Hamis kaydetti. Ozanköy'ün tek golünü ise 79. dakikada Ertaç Taşkıran attı. Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanını 25'e yükseltirken, Ozanköy 11 puanla son sırada kaldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.