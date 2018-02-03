Yeşilova alımını aldı

YER: Mustafa Hidayet Çağlar Stadı.
HAKEMLER: Turgay Misk-Hakan Gök- Ozan Kel
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: H.Piro-Mustafa-Vakkas-Binya-Bayram-Adeleke-Ulaş(Mejdi dk.85)-Ahmet(Aksel dk. 68)-Hamis-İlyas(Cenker dk.46)-Lua Lua
OZANKÖY: Çağatay-H.Çakmak-Saydam-Zihni-Maımke-Muhammed-Israel Abia-Alpay-Fikret(bekir dk.72)-Lewis Abraham Mike
GOLLER: Dk. 71 Cenker, dk. 73 Hamis(MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA), Dk.79 Ertaç(OZANKÖY)
K-Pet Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Ozanköy karşı karşıya gelirken, mücadele 2-1 ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova'nın üstünlüğünde sonuçlandı.
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nda oynanan mücadelede Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Cenker, 73. dakikada Hamis kaydetti. Ozanköy'ün tek golünü ise 79. dakikada Ertaç Taşkıran attı. Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanını 25'e yükseltirken, Ozanköy 11 puanla son sırada kaldı.