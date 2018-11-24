Yeşilova alımını aldı

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadyumu
Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal,Yusuf Bakar, Hüseyin Eyyüpler
Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Gilles Binya, Mejdi Direniş, Vakkas Kaynarca, Mehduh Sarıoğlu, Jean Makoun(DK.74 İlyas Niyazi), Hamis Çakır(Dk.40 Burak Koçar), Yasin Doğan, Mustafa Salk, Billy Mehmet(Dk.55 Ulaş Candanal), Mustafa Yaşınses
Esentepe: Ali Karal, Şahin Şeker, Hasan Sungur, Mustafa Kılıç(Dk.68 Mahmut Amasyalı), Uğurcan Başayak, Ahmet Karal, Kaan Görneçli(Dk.80 Mehmet Çil), Yakup Şen, Tidiane Sane, Odi Henry(Dk. 90+4 Mehmet İzoğlu), Zady Moise
Gol: Dk.74 Burak Koçar, Dk.90 Vakkas Kaynarca(Merit Alsancak Yeşilova)- Dk.79 Kaan Görneçli
K-PET Süper Lig'de çıkışı sürdürmek isteyen Merit Alsancak Yeşilova, ayağa kalkmak isteyen Esentepe ile oynadığı maçın 90+5. dakikasında Vakkas'ın biraz da şansının yardımıyla attığı golle maçı kazanıp, üst üste üçüncü galibiyetini alıp, 3 puanı hanesine yazdırdı. Puana hasret kalan Esentepe, ligin dibine iyice gömüldü.
7.DK: Esentepe savunması geri pas vermek isterken top kısa düşdü ve araya giren Mustafa Yaşınses aşırtma bir vuruş denedi ancak Ali Karal topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
21.DK: Sol kanattan Kaan’ın ortaya çevirdiği topta Odi yakın mesafeden topa dokunamadı.
22.DK: Sağ kanattan Makoun’un ortasında topla buluşan Hamis’in etkili kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
33.DK: Sağ kanattan Ali Karal’ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Kağan’ın vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.
54.DK: Sağ kanattan şık hareketlerle ceza sahasına giren Kaan topu uygun durumdaki Sane’ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda Binya kritik bir müdahaleyle topu kornere gönderdi.
56.Dk: Sol taraftan Yasin son çizgiye indi ve topu yerden Mustafa’ya aktardı. Uygun durumda ceza sahası içinde tek vuruş yapan Mustafa topu az farkla üstten dışarı gönderdi.
74.DK: Sol taraftan kullanılan korner atışında Mustafa Yaşınses topu aktardı arka direkte boş durumda bulunan Burak vuruşunu yaptı ve topu kaleci Ali’nin müdahalesine rağmen ağlara gönderdi. 1-0
79.DK: Moises’in ceza sahasında bulunan Sane’ye topu aktardı. Bu oyuncu dönerek vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Kaan skora eşitliği getirdi. 1-1
90.+4 DK: Mustafa Yaşinses’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambolde topa dokunan Vakkas’ın vuruşunda top savunmaya da çarparak kaleci Ali’yi aşarak ağlara gitti. 2-1