Yeşilova alımını aldı

Şenol Cambulat yönetiminde çıktığı üçüncü maçını da kazanan Merit Alsancak Yeşilova, Esentepe'yi son saniye golü ile mağlup etti. Puana hasret kalan Esentepe'de ise maç sonunda maçın hakemine büyük tepki gösterildi

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadyumu

Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal,Yusuf Bakar, Hüseyin Eyyüpler

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Gilles Binya, Mejdi Direniş, Vakkas Kaynarca, Mehduh Sarıoğlu, Jean Makoun(DK.74 İlyas Niyazi), Hamis Çakır(Dk.40 Burak Koçar), Yasin Doğan, Mustafa Salk, Billy Mehmet(Dk.55 Ulaş Candanal), Mustafa Yaşınses

Esentepe: Ali Karal, Şahin Şeker, Hasan Sungur, Mustafa Kılıç(Dk.68 Mahmut Amasyalı), Uğurcan Başayak, Ahmet Karal, Kaan Görneçli(Dk.80 Mehmet Çil), Yakup Şen, Tidiane Sane, Odi Henry(Dk. 90+4 Mehmet İzoğlu), Zady Moise

Gol: Dk.74 Burak Koçar, Dk.90 Vakkas Kaynarca(Merit Alsancak Yeşilova)- Dk.79 Kaan Görneçli

K-PET Süper Lig'de çıkışı sürdürmek isteyen Merit Alsancak Yeşilova, ayağa kalkmak isteyen Esentepe ile oynadığı maçın 90+5. dakikasında Vakkas'ın biraz da şansının yardımıyla attığı golle maçı kazanıp, üst üste üçüncü galibiyetini alıp, 3 puanı hanesine yazdırdı. Puana hasret kalan Esentepe, ligin dibine iyice gömüldü.

7.DK: Esentepe savunması geri pas vermek isterken top kısa düşdü ve araya giren Mustafa Yaşınses aşırtma bir vuruş denedi ancak Ali Karal topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

21.DK: Sol kanattan Kaan’ın ortaya çevirdiği topta Odi yakın mesafeden topa dokunamadı.

22.DK: Sağ kanattan Makoun’un ortasında topla buluşan Hamis’in etkili kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

33.DK: Sağ kanattan Ali Karal’ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Kağan’ın vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

54.DK: Sağ kanattan şık hareketlerle ceza sahasına giren Kaan topu uygun durumdaki Sane’ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda Binya kritik bir müdahaleyle topu kornere gönderdi.

56.Dk: Sol taraftan Yasin son çizgiye indi ve topu yerden Mustafa’ya aktardı. Uygun durumda ceza sahası içinde tek vuruş yapan Mustafa topu az farkla üstten dışarı gönderdi.

74.DK: Sol taraftan kullanılan korner atışında Mustafa Yaşınses topu aktardı arka direkte boş durumda bulunan Burak vuruşunu yaptı ve topu kaleci Ali’nin müdahalesine rağmen ağlara gönderdi. 1-0

79.DK: Moises’in ceza sahasında bulunan Sane’ye topu aktardı. Bu oyuncu dönerek vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Kaan skora eşitliği getirdi. 1-1

90.+4 DK: Mustafa Yaşinses’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambolde topa dokunan Vakkas’ın vuruşunda top savunmaya da çarparak kaleci Ali’yi aşarak ağlara gitti. 2-1