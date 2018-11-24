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Yeşilova alımını aldı

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Şenol Cambulat yönetiminde çıktığı üçüncü maçını da kazanan Merit Alsancak Yeşilova, Esentepe'yi son saniye golü ile mağlup etti. Puana hasret kalan Esentepe'de ise maç sonunda maçın hakemine büyük tepki gösterildi

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Yeşilova alımını aldı
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Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadyumu

Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal,Yusuf Bakar, Hüseyin Eyyüpler

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Gilles Binya, Mejdi Direniş, Vakkas Kaynarca, Mehduh Sarıoğlu, Jean Makoun(DK.74 İlyas Niyazi), Hamis Çakır(Dk.40 Burak Koçar), Yasin Doğan, Mustafa Salk, Billy Mehmet(Dk.55 Ulaş Candanal), Mustafa Yaşınses

Esentepe: Ali Karal, Şahin Şeker, Hasan Sungur, Mustafa Kılıç(Dk.68 Mahmut Amasyalı), Uğurcan Başayak, Ahmet Karal, Kaan Görneçli(Dk.80 Mehmet Çil), Yakup Şen, Tidiane Sane, Odi Henry(Dk. 90+4  Mehmet İzoğlu), Zady Moise

 Gol: Dk.74 Burak Koçar, Dk.90 Vakkas  Kaynarca(Merit Alsancak Yeşilova)- Dk.79 Kaan Görneçli

K-PET Süper Lig'de çıkışı sürdürmek isteyen Merit Alsancak Yeşilova, ayağa kalkmak isteyen Esentepe ile oynadığı maçın 90+5. dakikasında Vakkas'ın biraz da şansının yardımıyla attığı golle maçı kazanıp, üst üste üçüncü galibiyetini alıp, 3 puanı hanesine yazdırdı. Puana hasret kalan Esentepe, ligin dibine iyice gömüldü.

7.DK: Esentepe savunması geri pas vermek isterken top kısa düşdü ve araya giren Mustafa Yaşınses aşırtma bir vuruş denedi ancak Ali Karal topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

21.DK: Sol kanattan Kaan’ın ortaya çevirdiği topta Odi yakın mesafeden topa dokunamadı.

22.DK: Sağ kanattan Makoun’un ortasında topla buluşan Hamis’in etkili kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

33.DK: Sağ kanattan Ali Karal’ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Kağan’ın vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

54.DK: Sağ kanattan  şık hareketlerle ceza sahasına giren Kaan topu uygun durumdaki  Sane’ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda  Binya kritik bir müdahaleyle topu kornere gönderdi.

56.Dk: Sol taraftan Yasin son çizgiye indi ve topu yerden Mustafa’ya aktardı. Uygun durumda ceza sahası içinde tek vuruş yapan Mustafa topu az farkla üstten dışarı gönderdi.

74.DK: Sol taraftan kullanılan korner atışında  Mustafa Yaşınses topu aktardı arka direkte boş durumda bulunan Burak vuruşunu yaptı ve topu kaleci Ali’nin müdahalesine rağmen ağlara gönderdi. 1-0

79.DK: Moises’in ceza sahasında bulunan Sane’ye topu aktardı. Bu oyuncu dönerek vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Kaan skora eşitliği getirdi. 1-1

90.+4 DK: Mustafa Yaşinses’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambolde topa dokunan Vakkas’ın vuruşunda top savunmaya da çarparak kaleci Ali’yi aşarak ağlara gitti. 2-1

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