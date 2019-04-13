Yeşilova aldı başını gidiyor

Toygar Davulcu yönetiminde büyük çıkış yakalayan Merit Alsancak Yeşilova, Gençlik Gücü’nü de farklı mağlup ederek çıkışını sürdürdü

STAD: Orhan Dural Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Cem Öksüzoğulları, Hüseyin Özaşık

YEŞİLOVA: Kemal, Mustafa, Vakkas, Mejdi, Binya, Burak, İlyas, Makoun (Ergin) Yasin, (Memduh) Billy Mehmet (Hamis) Esin Sonay

GG: Seyit, Gökhan, Aşkın, Alperen, Emrah (Sezgin) Ali, Ümitcan, Prince(Özgür), Ocran, Idan, Arif Öztürk (Mahmut)

GOLLER: Dk.11 Mejdi Direniş, Dk.18 ve 70 Esin Sonay, Dk.37 Alperen (KK), Dk.72 Memduh Sarıoğlu (M. A. Yeşilova) – Dk.78 Özgür Ongun (G.Gücü)

K-Pet Süper Ligin 26. hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova ile Gençlik Gücü, Karaoğlanoğlu'nda karşılaştılar. Karşılaşmayı ligin formda ekibi Yeşilova 5-1’lik skorla kazanarak ikinci devredeki çıkışını sürdürdü. Yeşilova ligde namağlupluk serisini 9 maça çıkarırken puanını da 49 yaptı. Yeşilova'nın maçtaki gollerini Mejdi, Esin 2, Alperen kendi kalesine ve Memduh kaydetti. 5-0'dan sonra Gençlik Gücü tek golünü Özgür ile buldu.