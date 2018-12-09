Yeşilova, 5. viteste

Merit Alsancak Yeşilova, Şenol Cambulat yönetiminde çıktığı 5. maçını da kazanarak sıralamada yükselmeye devam etti. İyi mücadelesini skora çeviremeyen Girne Halk Evi, ise tehlikeli bölgede kaldı

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Sertan Alkın, İsmail Ercan

Merit A. Yeşilova: Hasan Piro, Binya, Mejdi, Vakkas, Ulaş, Memduh (56' Konkoni), Burak (88' Bayram), Yasin (69' Hamis), Mustafa Salk, Billy Mehmet, İlyas

Girne Halk Evi: Okyanus, Deniz, Talip, Mahmut, Yaşar (60' Ertan), Lawrence (71' Özgür), William, James, Yankı, Ertaç, Ndoye

Goller: 45. Dk. Burak, 75. Dk. Hamis (Merit A. Yeşilova), 81. Dk (P) Ertaç (Girne Halk Evi)

K-PET Süper Lig'de kötü başladığı sezonda teknik direktör değişikliğiyle toparlanan Merit Alsancak Yeşilova, Şenol Cambulat yönetiminde çıktığı 5. maçını da kazanarak sıralamada yükselmeye devam etti. İyi mücadelesini skora çeviremeyen Girne Halk Evi, ise puanının sonuncu Gençler Birliği ile eşitlenmesine engel olamazken, tehlikeli bölgede kaldı.

Maçın ilk devresinde Merit Alsancak Yeşilova daha etkili olmasına rağmen gol son dakikada geldi. 44. dakikada Vakkas’ın ortasında Okyanus topu uzaklaştırmak isterken, Burak önüne düşen topu ağlara gönderip, Merit Alsancak Yeşilova’yı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Merit Alsancak Yeşilova’nın üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci Girne Halk Evi daha etkili olmasına rağmen kaleci Hasan Piro’ya takıldı. Baskıyı atlatan Merit Alsancak Yeşilova, 76. dakikada Hamis ile skoru 2-0 yaptı. 81. dakikada Ertaç ceza alanı içinde Vakkas tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ertaç topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova maçtan 2-1 galip ayrıldı.