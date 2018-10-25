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Yeşilbaş, Geçitkale’de devam edecek

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Genç teknik adam Hüseyin Yeşilbaş, BTM 1.Lig kulüplerinden Geçitkale’deki görevine devam edecek

Yeşilbaş, Geçitkale’de devam edecek
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Bu sezon BTM 1. Lig’de boy gösterecek olan Geçitkale Günay Spor Kulübü’nde geçtiğimiz sezon ligi averajla 3. sırada tamamlayan ve play-off finali oynama hakkını Vadili’ye kaptıran, bir önceki sezon ise takımı BTM 2.Lig’den, BTM 1.Lig’e taşıyan genç teknik adam Hüseyin Yeşilbaş, bu sezon da Geçitkale’de göreve devam edecek.

BTM 1. Lig kulüpleri teknik adamları içerisinde en genç teknik adam olan Hüseyin Yeşilbaş ile her konuda anlaşma sağlanırken, takım hazırlıklarına geçtiğimiz hafta başladı.

Bu arada uzun yıllardır göçebe gibi başka sahalarda antrenmanlarını ve maçlarını yapmak zorunda kalan Geçitkale Günay Spor Kulübü, bu sezon başında aynı sıkıntıyı devam ederken, bir yandan da sahalarının önümüzdeki ay tamamlanacak olmasının heyecanını yaşıyorlar.

Geçitkale Günay Spor Kulübü yaklaşık 8 senenin ardından kendi saha ve seyircisi önüne çıkmak için gün sayarken, camia ise bu önemli ve anlamlı sene de kulübün başarısı için kolları sıvamış durumda bulunuyor.   

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