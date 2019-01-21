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Yerli kiralık transfer dönemi tamamlandı

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Futbolda yerli kiralık futbolcu ara transfer dönemi dün tamamlanırken, K-PET Süper Lig ve K-PET 1. Lig’de yabancı futbolcu transferi 25 Ocak 2019 Cuma gününe kadar uzatılmıştı

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Yerli kiralık transfer dönemi tamamlandı
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Futbolda yerli kiralık futbolcu ara transfer dönemi dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda atılan son imzalar ile tamamlandı.

Son günün dikkat çeken imzaları arasında Türk Ocağı’nın Hasan Piro ile Deniz’e, Bostancı Bağcıl’ın Hüseyin Küsbeci’ye, Esentepe’nin Ahmet Çağer’e ve Lefke’nin, Ali – Yusuf Özbahar kardeşlere attırdığı imzalar oldu. Bu arada Merit A. Yeşilova ise kaleci İrfan Özbay’a imza attırdı.

Bu arada K-PET Süper Lig ve K-PET 1. Lig’de yabancı futbolcu transferi 25 Ocak 2019 Cuma gününe kadar uzatılmıştı.

Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Lig’de transfer dönemi ise 28 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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