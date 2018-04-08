Yerli Kaymaklı, Uğur’a çalıştı

Gençler Birliği ile oynayacağı maç öncesinde yabancı futbolcuları ile yollarını ayıran Küçük Kaymaklı, play out hattından çıkma hesabı yapan rakibini, sezonun en gollü maçında 8-4 mağlup etti. Gol krallığını kovalayan Kaymaklı futbolcusu Uğur maçta 4 gol atıp 33 golle Gol Krallığı’nda, Ebuka’nın 3 gol önüne geçti

Stad: Cumhuriyet Stadı Hakemler: Emre Öztaşlı, Hakan Ünal, Kaan Koday, Fehim Dayı Gençler Birliği: Mehmet Kabasakal, Mehmet Aylanç (Dk.27 Berk Kaya), Kadir Erol, Hasan Sarıoğlu, Emir Dolu, Ahmet Kara (Dk.86 Boran), Saddam, Tonbora, Sertan Kurukafa, İbrahim Köse (Dk.87 Mehmet), Emeka Küçük Kaymaklı: Ali Duvarcı, Turgut Kaan Çoban, Berem Nurdal, Uğur Gök, Sercan Çoban,Yaşar Solel (Dk.70 Ahmet Aydoğdu), Hüseyin Sadıklar, Bayram Anday, Yağış Gencay, Yusuf Özbahar (Dk.57 Hüseyin Adal), Tugrul Çiftçioğlu (Dk.82 Bahadır) Goller: Uğur Gök (Dk.8,64,87,90+3), Yağış Gençay (Dk.12,85), Sertan Kurukafa (Dk.33), Hüseyin Sadıklar (Dk.47), (Küçük Kaymaklı), Yusuf Özbahar (Dk.49),Emir Dolu (Dk.30,57 P), Hüseyin Saddam(Dk.61) (Gençlerbirliği) K-Pet Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı, İskele Cumhuriyet Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip K.Kaymaklı'nın 8-4 üstünlüğünde sonuçlandı. K.Kaymaklı'ya galibiyeti getiren golleri 8, 64, 87 ve 90+3. dakikalarda Uğur Gök, 12 ve 85. dakikalarda Yağış, 47. dakikada Hüseyin Sadıklar ve 49. dakikada Yusuf Özbahar kaydetti. Gençler Birliği'nin gollerini ise 30 ve 57. dakikalarda Emir, 33. dakikada Sertan ve 61. dakikada Saddam attı. Dk.8:Uğur Gök topu Saddam’dan kaptı topu sürerek ceza sahasına ilerledi ve soluna çekip yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.0-1 Dk.12:Hüseyin Sadıklar ortası kaleci elinden kaçırdı Uğur kaptı ve geriden gelen Yağış Gençay’a topu verdi Yağış aşırttı ve top ağlarla buluştu.0-2 Dk.30:Sağdan orta Sertan vuramadı fakat arka direğe açılan topa Emir Dolu vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-2 Dk.33:Sağdan Tonbara geriye çıkardı Sertan sola çekip vurdu ve top ağlarla buluştu.2-2 Dk.47:Sağdan orta Yağış kafa ile indirdi Hüseyin Sadıklar vurdu gol.2-3 Dk.49:Kullanılan kornerde kafayı vuran Yusuf Özbahar topu ağlara gönderdi.2-4 Dk.56:Sertan Kurukafa Sercan’ın müdahalesi ile yerde aldı hakem penaltı kararını gösterdi. Dk.57:Emir kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturdu.3-4 Dk.59:Sağdan gelen ortayı Saddam kafayı vurdu top ağlarla buluştu.4-4 Dk.64:Uğur Gök sol çaprazdan ceza sahasına girdi uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu.4-5 Dk.85:Berkem sağdan pasında Yağış vurdu gol.4-6 Dk.87:Hüseyin Adal’ın ara pasında Uğur sol çaprazda vuruşunda top ağlarla buluştu.4-7 D.90+:Uğur sağ çaprazdan topu aldı ceza sahasında sağ çaprazda vurdu ve gol.4-8 Bu galibiyetle K.Kaymaklı puanını 41'e yükseltirken, Gençler Birliği 28 puanda play-out hattı içinde kaldı.