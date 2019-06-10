Yenişehirliler yine cezalı

BTM Kurulu tarafından daha önce cezalandırılan Yenişehir’in 2 futbolcusu daha ağır cezalara çarptırıldı

BTM İkinci Lig Birinci Grupta mücadele eden ve BTM Kurulu tarafından daha önce cezalandırılan Yenişehir’in 2 futbolcusu daha, ağır cezalara çarptırıldı.

BTM Kurulunun, Yenişehir futbolcularından Atakan Giriş ile Ali Nay’a ağır cezalar verdiği toplantıda aldığı kararlar şöyle:

“Yenişehir – Çayönü arasında oynanan BTM 2. Ligi 1. Grup maçında, hakeme saldırıp, küfür eden Yenişehir futbolcusu Atakan Giriş’e, 5 maç ceza verildi. Aynı maçtaki davranışından dolayı Yenişehir futbolcusu Ali Nay, 7 maç ceza verildi.

Pınarbaşı takımının 10 Haziran 2019 tarihinde Kurulumuza verdiği dilekçe değerlendirilmiş olup, Doğancı Emek Stadının zemininin futbol oynamaya uygun olmasından ve zemini uygun olan diğer futbol sahalarının da maçın oynanacağı gün dolu olmasından dolayı dilekçe uygun olarak görülmemiştir.”