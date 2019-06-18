 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
21 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
259 0
 
17 0
25 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
119 0
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
150 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
141 0
banner82

Yenişehir futbolcusuna ağır ceza

banner27

banner315
Yenişehir futbolcusuna ağır ceza
banner267

BTM Kurulu, BTM 2. Liginde oynanan maçlarda ceza gören futbolcuları ve futbolcuları cezalarını açıkladı.

Son haftalarda futbolcuları ağır şekilde ceza alan Yenişehir’in bir futbolcusu daha BTM Kurulu tarafından ağır şekilde cezalandırıldı.

BTM Kurulu kararları şöyle:

“İncirli – Yenişehir arasında oynanan BTM 2. Ligi 1. Grup maçında, hakemi tehdit ettikten sonra oyundan ihraç edilen, yardımcı hakeme tekme sallayan Yenişehir oyuncusu Hakan Çiriş’e 12 maç ceza verildi.

Akdeniz – Çamlıbel arasında oynanan BTM 2. Ligi 3. Grup maçında Akdeniz cezalı oyuncu oynattığı için hükmen yenik sayılırken maç skoru Akdeniz 0 – Çamlıbel 3 olarak tescil edildi.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.