Yenişehir futbolcusuna ağır ceza

BTM Kurulu, BTM 2. Liginde oynanan maçlarda ceza gören futbolcuları ve futbolcuları cezalarını açıkladı.

Son haftalarda futbolcuları ağır şekilde ceza alan Yenişehir’in bir futbolcusu daha BTM Kurulu tarafından ağır şekilde cezalandırıldı.

BTM Kurulu kararları şöyle:

“İncirli – Yenişehir arasında oynanan BTM 2. Ligi 1. Grup maçında, hakemi tehdit ettikten sonra oyundan ihraç edilen, yardımcı hakeme tekme sallayan Yenişehir oyuncusu Hakan Çiriş’e 12 maç ceza verildi.

Akdeniz – Çamlıbel arasında oynanan BTM 2. Ligi 3. Grup maçında Akdeniz cezalı oyuncu oynattığı için hükmen yenik sayılırken maç skoru Akdeniz 0 – Çamlıbel 3 olarak tescil edildi.”