Yenilerin mutlusu Gönyeli

K-PET Süper Lig’in 2 yeni ekibinin mücadelesinde Gönyeli, Girne Halk Evi’ni, Okoli’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı. Başkansız ve moralsiz başladığı sezonda Gönyeli, ilk maçını kazanarak Çarşamba günü yapılacak genel kurul öncesinde moral kazandı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Turgay Misk-İsmail Egeli-Necmi Bulut

GÖNYELİ: Kemal-Mehmet-(Serkan( dk.68)-Eray-Talat-İbrahim-Charles-Raif-Kemal(Babak dk.46)-Fikret(Süleyman dk. 90+2)-Sabri-. Okoli

GİRNE HALK EVİ: Okyanus-Hasan-William-Talip-Ertan-Lawranvce(Mahmut dk.86)-Yankı(Özgür dk.59)-Deniz(Ozan dk.81)-Şenol-Ertaç-Ndoye

GOLLER: Dk. 32, dk. 79 J.Okoli(GÖNYELİ) Dk. 37 Ertaç(pen)(G.H.Evi)

K.Pet Süper Lig’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maçta ligin iki yeni takımı karşı karşıya geldi. Kazanan Gönyeli olurken, lige galibiyetle başladı.

4. dakikada gelişen G.H.Evi atağında Şenol rakip ceza alanına girdiği andaki vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

11. dakikadaki G.H.Evi atağında Deniz ceza alanı dışından mükemmel vurdu. Ayni güzellikte kaleci kemal topu kornere atmayı başardı.

32. dakikada Gönyeli öne geçti. Bu dakikada rakip ceza alanının taç çizgisi yanında serbest vuruş kazandı. Raif’in kale önüne gönderdiği topu J.Okoli kontrol ettikten sonra kalecinin yanından ağlara yollayarak Gönyeli’yi 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada G.H.Evi takımından Lawrence’nin kaptırdığı topu alan J.Okoli rakip ceza alanına girdi. Vuruşunda kaleciyi de aşan topu ağlara gitmek üzereyken Hasan çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı. 37. dakikada rakibinin mutlak golünü önleyen G.H.Evi takımının gelişen atağındaErtaç rakip ceza alanı içinde rakibi Charles’den topu kurtarmak isterken Charles’in topu ellemesi ile penaltı kazandı. Atışı kullanan Ertaç topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı. 48. dakikadaki G.H.Evi atağında Ndoye’nin ceza alanı içinden sert vuruşunda kaleci Kemal güçlükle de olsa topu uzaklaştırdı. 60. dakikada G.H.Evin’den Şenol çok şık çalımlarla Gönyeli defansını ipe dizer gibi geçti. Kaleye çarpraz vuruşunda top uzak kale direğinin yanından auta çıktı. 78. dakikadaki atakta Deniz’in sağ taraftan Gönyeli ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Ertaç kafa ile vurdu, ancak top üstten dışarı gitti. 79. dakikada Gönyeli tekrar öne geçti. İkinci yarıda oyuna dahil olan Babak’ın pasında ağır kalan defans oyuncusu hasan’ın arkasından gelen J.Okoli rakibinden topu aldıktan sonra kaleci Okyanus’u da geçerek boş kaleye topu yolladı ve Gönyeli’yi 2-1 öne geçiren golü attı. 87. dakikada Gönyeli’den Babak’ın pasında Sabri kaleye vurmak yerine kaleci Okyanus’u geçmek isteyince topu kaleciye kaptırdı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gönyeli sezonun ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılan takım oldu.