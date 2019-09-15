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Yeniler puanları paylaştı

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K-Pet 1. Lig’in birinci haftasında geçtiğimiz sezon BTM 1. Lig’den yükselen iki takım Dörtyol ile Görneç’in Dörtyol Sahası’ndaki mücadelesi ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

Yeniler puanları paylaştı
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Stad: Dörtyol Sahası

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Dörtyol: Süleyman, Anıl, Mustafa, Salih, Doğan(Ayberk), Olcay, Can, Enver, Osman(Rıdvan), Mustafa Ali Arslan, Melih(Mustafa Çelik).

Görneç:  Ferhat, Hasan, Mehmet İnce, Rifat, İsmet, Levent(Yaşar), Orhan(Besim), Mehmet,  Arda(Necati),Mehmet Çavuş, İlyas.

Goller: Dk 17 İlyas (Görneç), Dk 38 Can (Dörtyol)

K-Pet 1. Lig’in birinci haftasında ligin yeni ekibi Dörtyol konuk ettiği bir başka yeni takım Görneç’le sahadan beraberlikle ayrılarak puanları paylaştılar.

Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başladılar. Ancak golü bulan konuk Görneç takımı oldu.

Dk. 17 Görneç’in kazandığı serbest vuruşta Dörtyol ceza sahasının sol çaprazından kullanılan atışta Dörtyol ceza alanı içinde defanstan seken topla altı pas içinde buluşan İlyas topu köşeden ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.

Dk. 21 Dörtyol atağında Görneç defansının uzaklaştıramadığı topla buluşan Melih Görneç ceza alanına girerken, boş pozisyondaki  Doğan’a topu bıraktı. Doğan’ın şutunda kaleci Ferhat topu köşeden kornere çeldi.

Dk. 32 Görneç atağında orta alanda topla buluşan Mehmet Çavuş’un pasında Dörtyol ceza yayı önünde topla buluşan Orhan’ın sert şutu az farkla auta gitti.

Dk. 38 Dörtyol’un sağ kanattan gelişen atağında Doğan’ın Görneç ceza alanına yerden kestiği topla altı pas köşesinde buluşan Can dönerek sert vuruşunda top ter köşeden ağlara gitti ve skora denge geldi. 1-1

Dk. 51 Görneç defansından ileriye gönderilen  topu Arda göğsüyle bir anda boşta kalan İlyas’a bıraktı.  İlyas’ta topla Dörtyol ceza alanına girer girmez şutunda top yan direkten oyuna döndü.

Dk. 67 Dörtyol’un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Ayberk’in şutunda top üst direkten oyuna döndü.

Dk. 90+3 Hızlı gelişen Dörtyol atağında Rıdvan sağdan topla birlikte hızla Görneç ceza alanına ilerleyerek ortasını yaptı. Gelen topa iyi yükselen Mustafa Çelik kötü bir kafa vuruşu ile topu üstten auta gönderdi. Böylece karşılaşma 1-1’lik skorla tamamlandı.

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