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Yeniler buluşacak

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K-PET Süper Lig'de üçüncü hafta maçları bu akşam oynanacak olan zorlu Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü maçı ile başlıyor. Lig'in yeni ekipleri Esentepe ile Girne Halk Evi, Erdal Barut Stadı’nda buluşacaklar

Yeniler buluşacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF), K-PET Ligler'inde üçüncü hafta maçları bu akşam oynanacak olan zorlu Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü maçı ile başlıyor.

Lider Yenicami’nin, İskele deplasmanına çıkacağı haftada, K-PET Süper Lig'in yeni ekipleri Esentepe ile Girne Halk Evi, Erdal Barut Stadı’nda buluşacaklar. Haftanın kapanış maçında ise Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu, kozlarını paylaşacaklar.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF), K-PET Ligler'inde üçüncü hafta öncesinde maçların başlama saatlerini değiştirmişti. Buna göre A Takım karşılaşmaları saat 15.30, U21 maçları saat 13.00, U17 maçları ise saat 10.00'da başlayacak. Akşam oynanacak maçlarda herhangi bir değişiklik olmayıp başlama saatleri 19.00 olarak devam edecek.

K-PET Süper Lig'de üçüncü haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

5 Ekim Cuma, Saat 19:00

TOL – MTG: Kerem Eran

6 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Esentepe – GHE, Mustafa Öztugay

Çetinkaya – Cihangir, Utku Hamamcıoğlu

Gençler Birliği – Yenicami, Fehim Dayı

7 Ekim Pazar, Saat 15:30

Gönyeli – DTB, Hakan Muhtaroğlu

GG – Lefke, Hüseyin Eyyüpler

Merit Alsancak Yeşilova - Küçük Kaymaklı, Turgay Misk

8 Ekim Pazartesi, Saat19:00

Binatlı – BÜY, Osman Özpaşa

K-PET BİRİNCİ LİG

6 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Hamitköy - Ozanköy (Serkan Durmaz)

Düzkaya – Çanakkale (İsfendiyar Açıksöz)

Mormenekşe – Mesarya (Timur Ercan Bodi)

Dumlupınar – Doğancı (Zekai Töre)

7 Ekim Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi – Akova (Mehmet Sezener)

Bostancı Bağcıl – Göçmenköy (Emre Öztaşlı)

Değirmenlik – Karşıyaka (Serkan Şimşek)

Maraş - Yalova (Evren Karademir)

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