Yeniler buluşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF), K-PET Ligler'inde üçüncü hafta maçları bu akşam oynanacak olan zorlu Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü maçı ile başlıyor.
Lider Yenicami’nin, İskele deplasmanına çıkacağı haftada, K-PET Süper Lig'in yeni ekipleri Esentepe ile Girne Halk Evi, Erdal Barut Stadı’nda buluşacaklar. Haftanın kapanış maçında ise Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu, kozlarını paylaşacaklar.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF), K-PET Ligler'inde üçüncü hafta öncesinde maçların başlama saatlerini değiştirmişti. Buna göre A Takım karşılaşmaları saat 15.30, U21 maçları saat 13.00, U17 maçları ise saat 10.00'da başlayacak. Akşam oynanacak maçlarda herhangi bir değişiklik olmayıp başlama saatleri 19.00 olarak devam edecek.
K-PET Süper Lig'de üçüncü haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
5 Ekim Cuma, Saat 19:00
TOL – MTG: Kerem Eran
6 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Esentepe – GHE, Mustafa Öztugay
Çetinkaya – Cihangir, Utku Hamamcıoğlu
Gençler Birliği – Yenicami, Fehim Dayı
7 Ekim Pazar, Saat 15:30
Gönyeli – DTB, Hakan Muhtaroğlu
GG – Lefke, Hüseyin Eyyüpler
Merit Alsancak Yeşilova - Küçük Kaymaklı, Turgay Misk
8 Ekim Pazartesi, Saat19:00
Binatlı – BÜY, Osman Özpaşa
K-PET BİRİNCİ LİG
6 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Hamitköy - Ozanköy (Serkan Durmaz)
Düzkaya – Çanakkale (İsfendiyar Açıksöz)
Mormenekşe – Mesarya (Timur Ercan Bodi)
Dumlupınar – Doğancı (Zekai Töre)
7 Ekim Pazar, Saat 15:30
Yeni Boğaziçi – Akova (Mehmet Sezener)
Bostancı Bağcıl – Göçmenköy (Emre Öztaşlı)
Değirmenlik – Karşıyaka (Serkan Şimşek)
Maraş - Yalova (Evren Karademir)