Yeniceköy’den flaş transferler

BTM İkinci Ligde Özel Pınardan – Cemil Murat ikilisi yönetiminde yeni sezona hazırlanan Yeniceköy flaş transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Yeniceköy, BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta şampiyon olan Görneç’in gol kralı futbolcusu Arda Özkan ve Görneç’in takım kaptanı Levent Akçagil’in yanı sıra Serdarlı’dan Mustafa Yorgancı ve Süleyman Aşina’yı kadrosuna katarak, oldukça iddialı bir kadro oluşturdu.

Yeniceköy, BTM İkinci Lig 4. Grupta, Mutluyaka, Düzova, Dilekkaya, Demirhan ve Kırıkkale ile mücadele edecek.

