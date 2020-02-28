Yeniceköy’de anlamlı maç

Yeniceköy Zafer Spor Kulübü, Narin İyci ve Mehmet Görgül Anı Maçının yedincisini organize etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Takımlar lig öncesinde son hazırlıklarını yaparken, anı maçları ve hazırlık maçları ile de güçlerini sınıyorlar. BTM İkinci Lige hazırlanan takımlardan olan Yeniceköy de geleneksel olarak düzenlediği anlamlı maçın yedincisi düzenliyor.

Yedinci Narin İyci ve Mehmet Görgül Anı Maçında, Yeniceköy ve Gönendere Sehit Salih Kulle Spor kulübü karşı karşıya gelecek.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadında oynanacak olan karşılaşma bugün saat 15:00’da başlayacak. Düzenlenecek olan anı turnuvası için Yeniceköy Zafer Spor Kulübü hazırladığı video ile bölge ve tüm Kıbrıs halkına da bu anlamlı maçı izleme çağırısında bulundu.