Yeniceköy yönetimi, Sertoğlu'nu ziyaret etti

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi ekiplerinden Yeniceköy Zafer Spor Kulübü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu aşkanı Hasan Sertoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. KTFF'de gerçekleşen ziyarete Yeniceköy Zafer Spor Kulübü Başkanı Cemal Ramiz, Asbaşkan Ömer Özyürekliler ve futbolcu Cemal Pınardan katıldı.

Yeniceköy Başkanı Cemal Ramiz, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'na Kıbrıs Türk futbolu için ortaya koyduğu emekten dolayı teşekkür ederken, başkana plaket takdim etti. KTFF Başkanı Sertoğlu da Yeniceköy yetkililerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.