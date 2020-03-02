Yeniceköy kalesi emin ellerde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olanYeniceköyde şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapıyor.

Yeniceköy, kalesini de sağlama alırken, takımın alt yapısından yetişen başarılı kaleci Enver İyci’yi de yeniden takıma kazandırdı. Süper Lig ekibi Cihangir ve son olarak da BTM Birinci Lig ekibi Düzova’da forma giyen Enver İyci transferi ile Yeniceköy kalesini de sağlama almış oldu. Yeniceköy sezona Özel Pınardan yönetiminde hazırlanıyor.