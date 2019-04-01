“Yenicami’yi masadan, sahaya davet ediyoruz”

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, Gençlik Gücü- Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında yer alan 21 yaş altı tartışmasını, Tahkim Kurulu’na taşıyan Yenicami camiasına, “masa oyunlarını bırakıp sahaya inme” çağrısını yineledi.

Daha önce yaptığı açıklamada, Yenicami Başkanı Ali Vehid’in, “Bizim masa başı oyuna ihtiyacımız yok” dediğini hatırlatan Bozkurt, “Bugün gördük ki, beni haklı çıkarırcasına sayın YAK Başkanı KTFF’ye giderek, MTG hakkında verilen Ceza Kurulu kararına itiraz etti. Kendisine beni haklı çıkardığı için teşekkür ederim” dedi.

Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

Biz, MTG camiası olarak, sahaya odaklandık. KTFF kural ve talimatlarına sıkı sıkıya bağlıyız.

Yenicami Kulüp Başkanı ise, ısrarla masa başında kazanmak istiyor.

Bunun dışında, beni haklı çıkaran ve, ısrarla sahada değil, masa başında avantaj sağlamaya çalışan YAK Başkanı Ali Vehid’e teşekkür ederim.

Daha önce, “YAK etik davransın, şikayet için GG’den ricacı olmasın” demiştim.

Kendi açıklamalarını kendisi yalanlayıp beni haklı çıkaran YAK başkanına teşekkür ederim.

MTG, her aşamada olduğu gibi, teknik kadro ve futbolcusuna güveniyor. Bugüne kadar aldığımız puanları sahada kazandık. Bundan sonra da sahada kazanmaya devam edip bu yolda başarı ile ilerleyeceğimize inancım tamdır.