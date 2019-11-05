Yenicami’nin hedeflerini aktardılar

YenicamiAğdelen Kulübü kurumsallaşma adına attığı adımlara devam ederken, kulüp bünyesinde görev yapan Eliz Konat, Hasan Özkan, İsmail Pirgalı, Ulus Nasıroğlu ve Özgü Bayraktar hedeflerini aktardılar

YenicamiAğdelen Kulübü kurumsallaşma adına attığı adımlara yeni sezonla birlikte yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor.

Akademiden A takıma kadar olan süreçteki yapılara yeni isimler kazandırılırken bu çalışmanın devamı geliyor. Sezon başında takımın başına teknik sorumlu olarak getirilen Özgü Bayraktar’ın yanı sıra Sportif Direktör olarak görev yapan Ulus Nasıroğlu ile beraber sporcu beslenmesinden sorumlu Uzman Diyetisyen Eliz Konat, bunlardan bazıları oldu. Akademi Koordinatörü olarak görev yapan Hasan Özkan’ın yanı sıra son olarak daha önce de akademide görev yapan ve İngiltere’deki eğitimini tamamlayan İsmail Pirgalı, Akademi Eğitim Koordinatörü olarak yeniden bünyeye kazandırıldı.

Tüm kategorilerdeki işleyiş koordineli bir şekilde devam ederken temel hedef sportif yarışmanın yanı sıra sistemin Yenicami’ye en iyi faydayı sağlayacak şekilde işlemesi olarak düşünülüyor. Mevcut yapı ile ilgili olarak Eliz Konat, Hasan Özkan, İsmail Pirgalı, Ulus Nasıroğlu ve Özgü Bayraktar görüşlerini aktararak hedefleri aktardılar.

UZMAN DİYETİSYEN ELİZ KONAT: ÖNCELİĞİMİZ VELİLERİ BİLGİLENDİRMEK OLACAK

Sezon başında teknik ekibe dahil edilen Uzman Diyetisyen Eliz Konat, A takımın yanı sıra alt yapıya yönelik de çalışmalara başladı. A takımdaki ve altyapıdaki görevi ile ilgili olarak Konat şunları belirtti:

“Genelde A takımın beslenmesinde onlara eğitim vererek, uzun süreli nasıl performans arttırabilecekleri, kas kütlelerini nasıl koruyup arttırabilecekleri konusunu antrenman ve beslenme ile birleştirdik. Düzenli kontroller yaparak gözle görülür şekilde nasıl ilerlediklerini görmelerini sağladık.

Altyapıda önceliğimiz velileri bilgilendirmek olacak. Sporcu çocukları olan velilerin bu konuda daha ileri gitmek isteyenleri var. Amacımız altyapının velilerini bilgi bakımından donatarak sporcu çocuklara nasıl bir beslenme şekli uygulamaları gerektiğini anlatıp öğretmektir. Bu çocukların büyüme ve gelişme zamanında oldukları için çok önemlidir. Altyapıyı küçükten ne kadar güçlü tutarsak o kadar sağlıklı yetişkinler ve bireyler olurlar.” AKADEMİ KOORDİNATÖRÜ HASAN ÖZKAN: ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİ

Akademide son dört yıldır antrenör olarak görev yapan, son beş aydır Akademi Koordinatörü görevini üstlenen Hasan Özkan ise öncelikli hedeflerinin çocukların sosyalleşip ülkelerine hayırlı bireyler olması, ardından ülke futboluna ve camiaya sporcu yetiştirmek olduğunu belirtti. Özkan şunları kaydetti: “Akademimizde 370 öğrencimiz var. U15, U17 ve U21’i de sayarsak bu rakam 450’ye çıkıyor. 18 farklı grubumuz var.

Biri kaleci antrenörü olmak üzere 12 antrenörümüz var. Birçok hedefimiz var. Hedeflerimiz öncelikle çocukların sosyalleşip, ülkesine hayırlı bireyler olması. 370 öğrencinin hepsi de futbolcu olacak diye bir şey yok ama içlerinden yeteneklilerini ülkemize ve kulübümüze kazandırmak amacındayız.

Oturmuş bir sistemimiz vardır, bunu daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Kalecilerle beraber mevkisel oyuncu yetiştirmeye de başladık. 10 yıl sonraki A takım oyuncularını yavaş yavaş görmeye başladık. Kış sezonu olmasına rağmen kayıtlarımız devam ediyor.”

AKADEMİ EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ İSMAİL PİRGALI: AKADEMİYE AİT MÜFREDAT HAZIRLANACAK

Daha önce Yenicami’de 6 yıl antrenör olarak çalışan, sporcu olarak forma giyen bir isim olan İsmail Pirgalı ise yapılanma içerisinde Akademi Eğitim Koordinatörü olarak görev aldı. Pirgalı yeni görevi ile ilgili planlananları şu şekilde aktardı: “Geçtiğimiz yıl bir yıllığında İngiltere, Southampton’da çocuklarda ve gençlerde spor gelişimi üzerine bir yıllık eğitim aldım. Şimdi Yenicami’de Eğitim Koordinatörü olarak görev alıyorum.

Yenicami’de görevlerim; özellikle akademideki antrenman içeriklerini incelemek, mevcut antrenörlere rutin antrenör eğitimi vermek. Önümüzdeki sezon için müfredat hazırlamayı planlıyoruz. Bu YAK Akademi’ye ait bir müfredat olacak.

Burada işin başını ben çekecekmişim gibi görünüyor ama hocalarımızla birlikte hazırlayarak eğitim kalitemizi arttırabiliriz.

SPORTİF DİREKTÖR ULUS NASIROĞLU:ANTRENÖRLERİ KOORDİNE EDİYORUM

Yeni sezonla birlikte kulübün içerisinden biri olan ve Sportif Direktör olarak altyapıdan A takıma kadar katkı sağlayan Ulus Nasıroğlu ise görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Tüm antrenörlerin sorumlusu veya abisi olarak görevim var. Onları koordine ediyorum. Yaş gruplarını takip edip alt yapılara da gidiyorum. Aynı zamanda oyuncu takip ediyorum.

Alt yapıdaki oyunculardan beğendiklerimiz bir üst kademeye geçişleri ile ilgili sorumluluğum var. Transfer ile ilgili çalışmalarda da yer alıyorum. A takım ile maçlarda beraberim. Aynı zamanda oyuncu takibi yaparak takıma katkı sağlamaya çalışıyorum.

Yenicami’deki akademi iyi bir oluşumdur. Sekiz yıldır var ama bana göre A takımda düzenli oynayan az oyuncu var. Bunu arttırmak için daha fazla çalışmamız gerek. Umarım bunu bir iki yıl içerisinde başarırız. Benim gayem budur.”

A TAKIM TEKNİK SORUMLUSU ÖZGÜ BAYRAKTAR: MEYVELERİ TOPLAMAYA BAŞLADIK

Sezon başında Yenicami teknik sorumlusu olarak görev almaya başlayan Özgü Bayraktar ise devam eden yapılanma süreci ile ilgili şunları belirtti: “Yenicami’nin 2010’da temelini attığı akademinin meyvelerini A takım olarak yavaş yavaş toplamaya başladık. A Takım kadromuzda, yabancı futbolcular hariç, sadece 3 futbolcu altyapımızdan çıkmamıştır.”