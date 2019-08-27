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Yenicami’nin altın finali

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Yenicami’nin altın finali
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nicosia Finans’ın sponsorluğunda 4 başkent takımını buluşturan Lefkoşa Kupası’nda finalin adı Yenicami – Küçük Kaymaklı oldu.

Göçmenköy Antrenman Sahasında oynanan Yenicami-Göçmenköy maçında Mehmet Altın takımı adına yıldızlaşırken, maçta 3 kırmızı kart çıkması dikkat çekti.

Maçın başında Göçmenköy’den Kemal Uçaner kırmızı kart görürken, Yenicami oyuna ağırlığını koydu ve maçı Mehmet Altın’ın attığı 3 golle 3-0 galip tamamlayarak finale yükseldi. Maçın son anlarında Yenicami oyuncuları Abaka ve Tansel kırmızı kart görerek finalde oynama şansını kaçırdı.

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