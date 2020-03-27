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Yenicamili yıldızlar, video ile mesaj verdiler

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Yenicami U15 Takımı futbolcuları çalışmalarını evlerinde yaparlarken, hazırladıkları video ile “Evde kal, güvende kal”ve “Evde kal, sporda kal” mesajları veriyorlar

Yenicamili yıldızlar, video ile mesaj verdiler

Yenicami Ağdelen Kulübü U15 Takımıfutbolcuları çalışmalarını evlerinde yaparlarken, hazırladıkları video ile “Evde kal, güvende kal”, “Evde kal, güvende ol” ve “Evde kal, sporda kal” mesajları veriyorlar.

Yenicami Ağdelen Kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını çerçevesinde akademimiz oyuncuları çalışmalarını evde sürdürüyor.

U15 takımımız da bu süre zarfında çalışmalarını evlerinde yapan ekiplerimizdendir. Oyuncular hazırlanan videoda kendilerine verilen program çerçevesinde hem yaptıkları çalışmalardan örnekler veriyor, hem de evde kalmanın önemine vurgu yapıyor.

“Evde kal, güvende kal”, “Evde kal, güvende ol” ve “Evde kal, sporda kal” gibi mesajlar veren genç kartallar, topluma verilen mesajlara yenilerini eklemiş oldu. Takım antrenörü Oğuz Karayel yaptığı açıklamada “Son zamanlarda yaşanan salgın ve olası sağlık sorunlarına karşı başta kendi sağlığını, daha sonra sevdiklerini, aileni korumak için evde kal diyoruz. Evde çalış, güvende ol” ifadelerini kullandı.

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