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Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
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Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı

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Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
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Ülkemize hem yetiştirdiği futbolcularla hem de sayısız çoçuğa verdiği eğitimle öncü olan Yenicami Futbol Akademisi dün çalışmalarına bir yenisini ekledi.
Daha önce Ahmet Sivri ve Süleyman Çamlıca gibi Türkiye liglerinde profesyonelliğe imza atan, yine Türkiye U21 yaş altı takımlarında adlarını söz ettiren Zihni Temelci gibi bir çok oyuncunun özkaynak eğitimini aldığı Yenicami Akademi, 2009-2010 yaş grubu öğrencilerinin bir kısmı ile MTG maçı öncesi A takım oyuncuları ile bir idman gerçekleştirdi.
A takım oyuncuları geleceğimiz olan çocuklara örnek olurken,akademi öğrencileri de bu ciddi maç öncesi A takımlarına destek ve moral oldular. Yapılan bu etkinliğin devamı da gelecek.

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