Yenicami’den taraftarına jest

K-PET Süper Lig ekibi Yenicami’nin iç saha maçları ücretsiz olacak. Yenicami kulübü başkanı Ali Vehid yaptığı açıklamada, ligin kalan bölümünde iç saha maçlarının ücretsiz olacağını söyledi.

Ali Vehid’in yaptığı açıklama şöyle:

“Salgın sürecinde sağlık açısından İyi bir sınav verdik. Şimdi sıra büyük camiamızla sportif başarıya ulaşmaktadır.

Çok özledik; hem futbol, hem ailemizi. İçinde bulunduğumuz süreci de düşünerek sizin için bir adım daha attık ve kalan iç saha maçlarımızın biletlerini ücretsiz yapmaya karar verdik. Bizimiçintekhedef var. O da kulübümüzün taraftarıyla kenetlenerek hak ettiği yerde olmasıdır.”