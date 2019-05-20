Yenicami’den şok karar

Süper Lig’de sezonu ikincilikle kapatan ve kupa finalinde ise Mağusa Türk Gücü’ne yenilen Yenicami’de yönetim kurulu şok bir karar aldı. Yenicami Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Selçuk Zekai tarafından yapılan basın açıklamasında Teknik Direktör Sedat Devecioğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Selçuk Zekai’nin yapmış olduğu basın açıklaması şöyle:

“2016/2017 döneminde Teknik Direktörlük görevine başlayarak aynı dönem ve 2017/2018 döneminde şampiyon olarak tamamladığımız ve çalışmaya devam ettiğimiz hocamız Sedat Devecioğlu ile birlikte bu yıl süper lig ve kupa ikincisi olarak sezonu tamamlamış bulunmaktayız. Tüm dönemler boyunca büyük emekler vererek takımımızın teknik ekibinin başında bulunan Sedat Devecioğlu hocamiz ile yollarimizi ayırma kararını almış bulunuyoruz. Takimımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki teknik yönetim hayatında başarılar dileriz. Gelecek sezon için çalışmalarımıza zaman kaybetmeden başlamış bulunuyor, takımımızın hakettiği teknik kadroyu en kısa sürede görev başına getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tüm camia ve yönetim olarak ,bizler icin tek sevda Yenicami olacaktır. Saygılarımla, “