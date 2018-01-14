Yenicami’den bol gollü hazırlık

K-PET Süper Ligi lideri Yenicami A Takımı'nın Antalya Kampı tamamlandı. Kamp boyunca günde çift idmanla 2. yarıya hazırlanan takımı düne kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Yöneticilerin de ziyaret ettiği kampta bir de hazırlık maçı yapan Yenicami, Hollandalı rakibini 9 - 0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
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