banner107
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
55 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
103 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
539 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
28 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
75 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
734 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
78 0
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
102 0
banner82
banner147

Yenicami’de trio tamam

banner27

Yenicami, 3 önemli transfer birden gerçekleştirerek, yeni sezona daha alternatifli bir kadroyla gireceğinin işaretini verdi

Yenicami’de trio tamam
banner137

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami, 3 önemli transfer birden gerçekleştirerek, yeni sezona daha alternatifli bir kadroyla gireceğinin işaretini verdi.

Yenicami, GAÜ-Çetinkaya'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve serbest transfer hakkına sahip golcü oyuncu Esin Sonay'ı kadrosuna dahil etti.

Yenicami, Baf Ülkü Yurdu ile anlaşma aşamasına gelen Buğra Barın’ı da serbest transfer hakkından faydalanarak kadrosuna kattı. Yenicami, ayrıca sezonu Binatlı’da tamamlayan tecrübeli savunmacısı Erbay Bertiz ile de yeni sezon için anlaştı.

Yenicami, kısa süre içerisinde imza töreni düzenleyip, yeni transferlerini spor kamuoyuna duyuracak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.