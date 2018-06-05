Yenicami’de trio tamam

Yenicami, 3 önemli transfer birden gerçekleştirerek, yeni sezona daha alternatifli bir kadroyla gireceğinin işaretini verdi

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami, 3 önemli transfer birden gerçekleştirerek, yeni sezona daha alternatifli bir kadroyla gireceğinin işaretini verdi.

Yenicami, GAÜ-Çetinkaya'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve serbest transfer hakkına sahip golcü oyuncu Esin Sonay'ı kadrosuna dahil etti.

Yenicami, Baf Ülkü Yurdu ile anlaşma aşamasına gelen Buğra Barın’ı da serbest transfer hakkından faydalanarak kadrosuna kattı. Yenicami, ayrıca sezonu Binatlı’da tamamlayan tecrübeli savunmacısı Erbay Bertiz ile de yeni sezon için anlaştı.

Yenicami, kısa süre içerisinde imza töreni düzenleyip, yeni transferlerini spor kamuoyuna duyuracak.