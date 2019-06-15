Yenicami’de teknik sorumlular belirlendi

Yenicami Ağdelen Kulübü’nde yeni sezon öncesi organizasyonel yapılanma tekrardan kuruluyor.

Yapılanma ile ilgili açıklamalarda bulunan Yenicami Ağdelen kulübü başkanı Ali Vehid şunları söyledi:

“Bu yönde atılan adımlar çerçevesinde Ulus Nasıroğlu kulübün Sportif Direktörlük görevine getirildi. Ulus Nasıroğlu oyuncu gelişimi, futbolcu anlaşmaları ve transferler gibi konularda görev yapacak.

Daha önce açıklandığı gibi A takım teknik sorumluluk görevine Özgü Bayraktar getirilirken, Bayraktar takımda tek yetkili olarak görev yapacak. Yenicami Ağdelen Kulübü Akademi’de de yapılanma yönünde atılan adımlar çerçevesinde Hasan Özkan akademinin yeni koordinatörü olarak görev yapacak. Özkan, akademi faaliyetleri ve çalışmalarından sorumlu olacak. Ayrıca U21 takımının antrenörlük görevini Ertuğ Erçin üstlenecek.”