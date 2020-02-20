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Yenicami’de Ebuka şoku

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Yenicami’de Ebuka şoku

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde sakatlıklar açısından şanssız bir sezon geçiren Yenicami’debu kez de takımın en önemli silahı John Ebuka’nın sakatlanmasının şoku yaşanıyor.

Lefke maçında sakatlanan John Ebuka’nın, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde MR’ı çekildi. MR sonucuna göre doktorJohn Ebuka’ya 10 gün futbol oynamamasını tavsiye ederken, golcü futbolcu Göçmenköy maçında forma giyemeyecek. Ebuka, Kıbrıs Kupası maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Bu arada takımın sol kanat oyuncusu Hasan Ulukök de kasığından sakatlanırken, Göçmenköy maçında forma giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Haftayı gribal enfeksiyonla geçiren Tansel’in de maç da süre alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

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