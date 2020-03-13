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Yenicami’de alt yapı antrenmanları iptal

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Yenicami’de alt yapı antrenmanları iptal

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart tarihine kadar iptal etmesinden sonra takımlar da antrenmanları iptal etmeye başladılar.

Yenicami de korona virüs tedbirleri çerçevesinde alt yapıdaki tüm yaş gruplarının antrenmanlarının iptal edildiğini açıkladı. Yenicami A Takımının antrenmanları ile ilgili açıklama ise yapılmadı.

Yenicami’den yapılan açıklama şöyle;

“Ülkemizde görülen korona virüs sayısındaki artıştan dolayı en küçük yaş grubumuzdan U-21 takımımıza kadar yapılması planlanan tüm antrenmanlarımız süresiz iptal edilmiştir. Antrenmanların ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklama ilerleyen günlerde kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.”

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