Yenicami yönetimi görev dağılım yaptı

Yenicami'de “Sevdamız Yenicami sloganıyla yola çıkan Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı

Fevzi BEYAR

K-PET Süper Lig lideri Yenicami'de olağan üstü genel kurul gerçekleştirilirken, “Sevdamız Yenicami sloganıyla yola çıkan Ali Vehid, Yenicami'nin yeni başkanı olmuştu. Ali Vehid'in yönetiminde 23 kişi görev yapacak.

Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yapacak yöneticilerin görev dağılımları şöyle oldu:

Başkan- Ali Vehid, Asbaşkanlar Ercan İbrahimoğlu - Salahi Çağman, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü- Selçuk Zekai, Mali işler- Ahmet Şeytan, Sosyal İşler- Evrim Hınçal Abdullah Sultanoğlu, Reklam ve Pazarlama- Raşit Özgür, Çağakan Kabataş, Tesis Sorumlusu- Ömer Gedik, Arınç Perçinci, Futbol Şube Sorumlusu- Serhan Gönelli, Murat Karakuş, Şenol Karayel, Akademi Sorumlusu- Bolkan Bardak, Erdi Şener, Barış Erkmen, Safiye Özaltıner, Faal üyeler- Engin Avkıran, Bülent Avcan, Halil Onalt, Levent Özerdağ, Hukuki İşler- Erdaş Erbilen"