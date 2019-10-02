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Yenicami ve Ocak kayıpsız

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K-PET Süper Ligde üçüncü haftası geride kalırken, Yenicami ve Türk Ocağı puan kayıpsız ilk 2 sırada yer alıyorlar. Küçük Kaymaklı ve Gençlik Gücü de namağlup yollarına devam ediyorlar

Yenicami ve Ocak kayıpsız
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K-PET Süper Ligde üçüncü haftası geride kalırken, Yenicami ve Türk Ocağı puan kayıpsız ilk 2 sırada yer alıyorlar. Küçük Kaymaklı ve Gençlik Gücü de namağlup yollarına devam ediyorlar

K-PET Süper Ligde Lefke, Binatlı ve Çetinkaya henüz galibiyetle tanışmazken, puansız Binatlı ve Çetinkaya son 2 sırada yer alıyorlar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 6 golle önde giderken, Abaka 5, Remzi ve Billy 4’er golle onu takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Yenicami

Yenicami haftanın maçı olan maçta Doğan Türk Birliği’ni geriye düşmesine rağmen mağlup ederek rakibine ilk mağlubiyetini tattırıp liderliğini sürdürdü

Haftanın Yıldızı: John Okoli (Göçmenköy)

Göçmenköy ligimizin en zor deplasmanlarından olan Lefke deplasmanında ilk galibiyetini alırken, John Okoli attığı 2 golle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Orçun Volkan (Düzkaya)

Düzkaya zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanından ilk 3 puanını çıkarırken, teknik adam Orçun Volkan, takımını iyi hazırlayıp uygulattığı stratejiyle galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Evren Karademir (Hamitköy – Binatlı)

Evren Karademir ve ekibi haftanın zorlu maçlarından olan ve oldukça hareketli geçen Hamitköy – Binatlı maçında başarılı bir performans sergilerken, verilen penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Ali (Düzkaya)

Hüseyin Sadıklar (YAK)

Hasan (Hamitköy)

Remzi (TOL)

Haftanın On Biri

Ozan (Göçmenköy)

Berkem (KK)

Neval (Göçmenköy)

Binya (Düzkaya)

Oladele (Hamitköy)

Uche (GG)

Mehmet Gürlü (MTG)

Abaka (YAK)

Ali Özbahar (GG)

Kone (Düzkaya)

Ebuka (Hamitköy)

K-Pet Süper Ligde üçüncü haftada alınan sonuçlar şöyle:

DTB-Yenicami : 2-3

Çetinkaya – MTG:1-4

Hamitköy – Binatlı: 4-2

M.A. Yeşilova – Düzkaya: 0-2

Gönyeli – Gençlik Gücü 2-3

K. Kaymaklı – Cihangir 2-1

Lefke – Göçmenköy 0-2

BÜY – TOL   2-3
 

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

3

3

0

0

11

3

8

9

2.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

3

3

0

0

6

2

4

9

3.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

3

2

1

0

7

2

5

7

4.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

3

2

0

1

10

4

6

6

5.

CİHANGİR GSK

3

2

0

1

10

5

5

6

6.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

3

1

2

0

6

5

1

5

7.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

3

1

1

1

4

2

2

4

8.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

3

1

1

1

7

7

0

4

9.

HAMİTKÖY ŞHSK

3

1

1

1

6

6

0

4

10.

GÖÇMENKÖY İYSK

3

1

1

1

2

4

-2

4

11.

BAF ÜLKÜ YURDU

3

1

0

2

7

9

-2

3

12.

GÖNYELİ SK

3

1

0

2

4

8

-4

3

13.

DÜZKAYA KOSK

3

1

0

2

3

9

-6

3

14.

LEFKE TSK

3

0

1

2

2

7

-5

1

15.

BİNATLI YSK

3

0

0

3

5

11

-6

0

16.

ÇETİNKAYA TSK

3

0

0

3

4

10

-6

0

K-Pet Süper Lig 4. haftanın programı

4 Ekim Cuma saat 19:00

Binatlı – Doğan Türk Birliği

5 Ekim Cumartesi saat 15:30

Düzkaya – Gönyeli

Cihangir – Merit Alsancak Yeşilova

Gençlik Gücü  – Hamitköy

6 Ekim Pazar saat 15:30

MTG- Baf Ülkü Yurdu

Türk ocağı – Küçük Kaymaklı

Göçmenköy – Çetinkaya

7 Ekim Pazartesi saat 19:00

Yenicami - Lefke

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