Yenicami ve MTG’ye para cezası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri şöyle:

“Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında gerçekleşen K-Pet Süper Lig müsabakasında, her iki takımın da saha içerisine atmış oldukları yabancı maddelerden dolayı sebep olduğu saha olayları ve yine her iki takımın da seyircilerinin koro halindeki çirkin ve kötü tezahüratları sonucunda Yenicami’ye seyircilerin koro halindeki çirkin ve kötü tezahüratları ile ilgili olarak, 1,000TL, sahaya attığı yabancı maddeler nedeni ile de 1,000TL para cezası verildi.

Mağusa Türk Gücü’ne taraftarlarının koro halindeki çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile 500 TL, taraftarlarının sahaya yabancı patlayıcı madde atmaları nedeni ile de 1000 TL para cezası verildi.