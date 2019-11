K-PET Süper Ligde 11. haftanın en önemli maçı olanYenicami -Mağusa Türk Gücü maçında zaman zaman tribünlerde gerginlikler olmuştu.

2 takım arasında gerçekleşen K-Pet Süper Lig müsabakasında her iki takımın da saha içerisine atmış oldukları yabancı maddelerden dolayı sebep olduğu saha olayları ve yine her iki takımın da seyircilerinin koro halindeki çirkin ve kötü tezahüratları sonucunda her iki takım da KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.