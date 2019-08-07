Yenicami üçlük attı

K-PET Süper Ligde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarıyla da güçlerini deneyip eksiklerini görüyorlar.
Dün K-PET Süper Ligin iki Başkent ekibi Yenicami ile Hamitköy arasında Cihangir Antrenman Sahasında oynanan maçı Yenicami 3-1 kazandı.
İlk devrede Yenicami, Abaka ve Ali Üçtaş’ın golleriyle 2-0 öne geçerken, ikinci devrede Mehmet Altın skoru 3-0 yaptı.
Hamitköy’de Lamine Sanou farkı ikiye indirirken, Hamitköy’de Uche’nin penaltıyı değerlendirememesi üzerine maç 3-1 sona erdi.