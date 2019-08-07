 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Çetinkaya namağlup şampiyon
Çetinkaya namağlup şampiyon
14 0
Meyve suyu içmenin önemi
Meyve suyu içmenin önemi
12 0
 
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
30 0
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
79 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
31 0
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
50 0
banner82

Yenicami üçlük attı

banner27

Yenicami üçlük attı
banner267

K-PET Süper Ligde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarıyla da güçlerini deneyip eksiklerini görüyorlar.

Dün K-PET Süper Ligin iki Başkent ekibi Yenicami ile Hamitköy arasında Cihangir Antrenman Sahasında oynanan maçı Yenicami 3-1 kazandı.

İlk devrede Yenicami, Abaka ve Ali Üçtaş’ın golleriyle 2-0 öne geçerken, ikinci devrede Mehmet Altın skoru 3-0 yaptı.

Hamitköy’de Lamine Sanou farkı ikiye indirirken, Hamitköy’de Uche’nin penaltıyı değerlendirememesi üzerine maç 3-1 sona erdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.